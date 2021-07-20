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20.07.2021 01:40
Рубрика: В мире

Тест на COVID-19 у ушедшего на карантин Джонсона оказался отрицательным

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
Фото: AFP/JUSTIN TALLIS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ушедший на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом, сдал тест на COVID-19. Его результат оказался отрицательным. В канцелярии на Даунинг-стрит отметили, что у главы кабмина нет симптомов заболевания, пишет ТАСС.

Фото: Getty Images
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Напомним, британский премьер был вынужден уйти на самоизоляцию в воскресенье после контакта с заразившимся COVID-19 министром здравоохранения королевства Саджидом Джавидом. Изначально Джонсон рассчитывал воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на коронавирус. Однако после критики в соцсетях и СМИ он изменил свое решение.

Сейчас в Великобритании действуют правила, которые требуют от британцев соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней после тесного контакта с инфицированным. Это касается даже полностью вакцинированных граждан. Однако есть пилотная программа, которой могут воспользоваться некоторые госслужащие и работники ключевых отраслей. Она предполагает, что вакцинированные британцы не должны самоизолироваться после контакта с больным и могут ходить на работу, ежедневно сдавая тесты.

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