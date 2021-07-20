Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников

Московские торговые сети будут отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса без уважительной причины. Об этом рассказали представители компаний.

Так, директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин пояснил, что около 60% сотрудников уже вакцинированы. "На территории Москвы, согласно штатному расписанию, у нас привилось порядка 58-60% сотрудников. Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой", - цитирует его агентство городских новостей "Москва".

Директор московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова заверяет, что сеть стремится привить всех своих сотрудников. По ее словам, сейчас привиты 60% работников. "Мы направили всем уведомления о том, что все оставшиеся должны привиться иначе будут отстранены от работы. Пока мы никого не отстранили. Компания будет стремиться привить 100% сотрудников, за исключением недавно переболевших и имеющих медотводы", - говорит Волкова.

Не исключает того, что непривитых придется отстранять от работы и руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов "Магнит" Антон Карпов. Он подчеркнул, что этого требуют нормативные акты и разъяснения Роспотребнадзора.