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20.07.2021 14:44
Рубрика: Общество

Треть российских студентов хотят стажироваться в благотворительных организациях

Текст: Мария Агранович

Российские студенты рассказали, ради чего готовы поехать на стажировку в другой город и что считают самым важным в летней практике. Опрос более тысячи российских студентов провели эксперты платформы "Россия - страна возможностей" и проекта "Профстажировки 2.0".

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Главное: в целом студенты уверены, что летние стажировки - важная часть образования. Лишь 5% считают их досадной потерей времени.

- Большая часть опрошенных уже проходили практику раньше и планируют пройти в этом году, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Более половины студентов (59%) хотят, чтобы стажировка стала одним из этапов подготовки курсовой и дипломной работы.

Правда, в том, где и как проходить стажировку, полностью уверены совсем немногие - всего 3%. Все остальные испытывают разного плана переживания. Чего боятся? Например, того, что полученные знания не будут пересекаться с реальной работой (57%). Пятая часть студентов боится разочароваться на практике в выбранной профессии.

- Для того, чтобы студенты могли уже во время учебы в вузе познакомиться с профессией, получить необходимые навыки, мы запускаем "Центры компетенций" с ведущими университетами нашей страны, - отметил Алексей Комиссаров. - Уже заключили соглашения о сотрудничестве с 38 вузами, на очереди еще 18. А всего в следующем учебном году планируем открыть более 25 "Центров компетенций" на базе университетов и "пропустить" через них порядка 150 тысяч студентов.

Стажировка - это новые знания и навыки. А еще - возможность посмотреть, как в реальном времени работают люди выбранной специальности и шанс привлечь внимание работодателя и получить будущую работу. Так чаще всего отвечали студенты на вопрос "что для вас стажировка?". Практически все студенты - 89% - утверждают: во время стажировки очень важна поддержка наставников и профессионалов.

- Для нас важно, чтобы стажировки были максимально полезны для студентов, поэтому мы организуем для ребят знакомство с реальными рабочими задачами компаний, - отметил Илья Семин, руководитель проекта "Профстажировки 2.0". - В этом году возможность пройти стажировки в рамках нашего проекта получили более тысячи студентов из 59 регионов России.

36% студентов хотели бы пройти стажировку в общественной (благотворительной) организации и поработать на благо общества.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Опрос: Большинство российских студентов планируют поступать в магистратуру

Поехать на стажировку или практику в другой город готовы 60% опрошенных. Основная причина такого "рвения" - желание путешествовать. Но и ради компании мечты многие готовы на "перемену места".

Интересно: чаще других за переезд высказывались студенты Дальневосточного федерального округа (76%). Реже всего - ребята из вузов Центрального (53%) и Северо-Западного (55%) федеральных округов.

Те, кто не готов уезжать куда-то на практику, чаще всего объясняют это тем, что не хватает средств для на дорогу и проживание, а треть опрошенных боится, что в чужом городе будет одиноко.

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