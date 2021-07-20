Ученые назвали замедляющие старение продукты

Диетологи, врачи по лечебному питанию и эксперты назвали популярные продукты, замедляющие старение после 50 лет.

Для тех, кто не хочет стареть, авокадо может быть полезным дополнением к ежедневному рациону. Лаура Бурак, доктор медицинских наук и автор книги "Похудение с помощью смузи", заявила, что необходимой частью ее повседневной жизни является авокадо, богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K. Авокадо не только защищает нас от неизбежного процесса старения, но и приносит с собой удовольствие.

"Этот продукт делает вашу еду счастливой, что, в свою очередь, делает вас счастливым, а разве более счастливые люди не живут дольше?" - задается вопросом врач. В интервью изданию Еatthis Мелисса Митри, доктор медицинских наук, также подтвердила тот факт, что авокадо является надежным источником большинства витаминов, необходимых организму. "Авокадо - обильный источник жиров, борющихся с воспалением, которые способствуют гладкости и сиянию кожи, - сказала Митри, - и они богаты витамином А, который может помочь организму избавиться от омертвевших клеток кожи".

Некоторые виды рыбы с большим количеством омега-3 жирных кислот, такие как лосось, треска и сельдь, помогают остановить процесс старения. Согласно исследованию, опубликованному журналом PLEFA, постоянная диета с жирными кислотами омега-3 может фактически снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Черника - ягода, богатая источником витаминов А и С, способная уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению. Черника, а также клубника, ежевика и малина богаты антиоксидантами и биологически активными соединениями, что делает их невероятно мощными суперпродуктами для борьбы со старением. "Черника также содержит специфический антиоксидант, называемый антоцианами, который может защитить кожу, уменьшая общее воспаление в организме", - пояснила доктор Митри.

Листовая зелень, такая как капуста или шпинат, также помогает замедлить старение у людей старше 50 лет. По словам Мари Рагглз, создателя популярного курса здорового питания в США, "продукты, содержащие высокий уровень питательных веществ и противовоспалительных соединений, замедляют старение, потому что эти соединения защищают наши клетки и ДНК". Хотя существует множество различных продуктов, которые мы можем употреблять, чтобы получить эти питательные вещества и соединения, Рагглз считает, что листовая зелень - один из лучших в этом отношении. "Листовая зелень, богатая витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными соединениями, обеспечивает надежный запас антивозрастных соединений, которые необходимы ежедневно", - призналась эксперт, пояснив, что "приготовленная зелень, такая как тушеная капуста или салат с сырой темной зеленью, также отлично замедляет процесс старения".

Оливковое масло состоит в основном из мононенасыщенной жирной кислоты, называемой олеиновой кислотой и из-за этого является важной частью здорового питания с возрастом. Оливковое масло было тщательно изучено в качестве основного ключевого ингредиента в диетах так называемых Голубых зон, регионов мира, где люди живут дольше всего. По словам Рагглз, одна из причин, по которой оливковое масло так хорошо для стареющей кожи, заключается в том, что его соединения имитируют некоторые из тех, что содержатся в нашей собственной коже. "Наши клеточные мембраны состоят из жирных кислот, таких же, как и те, которые содержатся в оливковом масле, - сказала Рагглз. - Клетки постоянно обновляются и нуждаются в регулярном поступлении жирных кислот из оливкового масла для производства новых здоровых клеток".

Наконец, орехи также являются отличным дополнением к диете, благоприятной для старения. "Орехи и семена - это растительная пища, богатая полезными для сердца жирными кислотами омега-3 и витамином Е, которые могут быть полезны для восстановления кожи от повреждений с возрастом", - говорится в исследовании американских ученых. Витамин Е помогает не только восстанавливать кожу и поддерживать ее эластичность, но и общему здоровью с возрастом. Было доказано, что с возрастом в нашем организме усиливается воспаление. А согласно французскому исследованию свойств витамина Е, было обнаружено, что он уменьшает воспаление, улучшает функцию нашей иммунной системы и улучшает метаболизм по мере того, как мы становимся старше.