Ученые узнали, сколько сохраняются антитела у переболевших COVID-19

Ученые из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона попытались выяснить, как меняется уровень антител у людей, перенесших COVID-19.

Они выбрали небольшой город в Италии - Во, где протестировали все население (около трех тысяч человек) на наличие вируса COVID-19 и антител к нему трижды в течение 2020 года - в феврале, мае и ноябре. Причем использовали три разных теста, выявляющие различные типы антител - для контроля результатов.

Выяснилось, что антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, - в течение девяти месяцев. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications. 98,8 процента инфицированных в феврале людей имели высокий уровень антител до ноября.

Таким образом ученые делают вывод, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции.

Причем были отмечены несколько случаев повышения со временем уровня антител. Авторы исследования объясняют это повторным заражением коронавирусом, вызвавшем в организме ответную иммунную реакцию.

Интересно, что абсолютные титры антител зависели от типа теста, иногда они разнились значительно.

"Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время", - заметил один из авторов исследования доктор Илария Доригатти.

Попутно ученые также выяснили, что только каждый четвертый заболевший заражал своих домочадцев. Подавляющая часть передачи вируса - 79 процентов - приходится на 20 процентов носителей вируса - активных распространителей.

Поэтому для борьбы с пандемией актуальными остаются ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и личная ответственность.