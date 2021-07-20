Утвержден порядок онлайн-голосования на выборах в сентябре

Проголосовать на выборах в Госдуму через интернет смогут не только жители семи регионов РФ, которые определил ЦИК, но и россияне из Донбасса. По итогам этого года комиссия определит вектор развития новой избирательной технологии.

Во вторник ЦИК принял порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Его организуют Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, города Москва и Севастополь. В отличие от прошлых лет, когда в онлайн-голосовании участвовали только жители определенных округов или регионов России, в этом году к ним добавили еще одну категорию. Это граждане РФ, не имеющие регистрации в России, получившие паспорта в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года N 183. В документе речь идет о порядке приема в российское гражданство жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Для участия в ДЭГ им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А голосовать они смогут только за партийные списки, поскольку не имеют регистрации в одномандатных округах на территории РФ. Россияне из Донбасса смогут реализовать свое активное избирательное право и традиционным образом: для них будут открыты участки в Ростовской области. Само онлайн-голосование будет проводиться с 8.00 17 сентября и до 20.00 по московскому времени 19 сентября. В отличие от обычных участков электронные будут работать без перерыва на ночь. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно будет на портале госуслуг (москвичам - также на сайте mos.ru) не ранее 2 августа и не позднее 24.00 по московскому времени 13 сентября. Заявление можно отозвать до истечения этого срока. В противном случае онлайн-формат остается единственной возможностью, участковая комиссия по месту жительства бюллетень не выдаст, потому что "электронного" избирателя из списков вычеркнут.

Россияне, живущие в Донбассе, смогут сделать свой выбор дистанционно

Прямая речь

Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК России:

- Москва, Курская, Нижегородская и Ярославская области - это субъекты, где ДЭГ применяется не в первый раз. ЦИК важно понять, как избиратель с имеющимся опытом онлайн-голосования отнесется к тому, чтобы повторно воспользоваться данной технологией. Это тропинка, которая становится более заметной или ею больше никто не пользуется? После единого дня голосования 2021 года организаторы выборов смогут это понять, сравнив результаты последних двух лет.

Мурманская область. Подавая заявку на применение ДЭГ, регион исходил из того, что в сентябре большое число людей находится в отпуске за пределами субъекта. ДЭГ позволяет им принять участие в голосовании и посмотреть, захочет ли данная категория избирателей воспользоваться новой возможностью.

Что касается Севастополя, там многие горожане сдают свое жилье, в том числе и в сентябре, а сами живут в других местах. Интересно узнать, захотят ли граждане поучаствовать в голосовании дистанционно. А также захотят ли проголосовать таким способом отдыхающие, которые прописаны в одном из других шести регионов, где применяется ДЭГ.

Ростовская область. Есть достаточно большая группа людей, которые имеют паспорт гражданина РФ, но не имеют места жительства в нашей стране. При этом они обладают активным избирательным правом. Проведение дистанционного голосования позволяет создать необходимые условия для участия данных граждан в избирательном процессе. И понять, есть ли у них желание реализовать свое конституционное право дистанционно. Не исключено, что по итогам применения ДЭГ в таких разных регионах будет сделан вывод о том, что дистанционное голосование должно быть в первую очередь направлено на те категории граждан, у которых нет иного способа участвовать в выборах.

Справка "РГ"

Опыт использования онлайн-голосования есть в 14 государствах. В пилотном порядке или для отдельных категорий (например, для зарубежных избирателей) его в разные годы применяли Австралия, Армения, Испания, Канада, Мексика и другие. Наиболее развитой страной в этом плане является Эстония, но там масштаб онлайн-голосования - порядка 15-20 процентов от того, что применяется в России.