В ФСБ предложили признать закрытой часть оборонных и военных сведений

ФСБ предлагает внести ряд оборонных и военных сведений, не относящихся к гостайне, но которые могут навредить интересам России, в список запрещенной для передачи иностранным государствам информации. Соответствующий проект приказа директора ФСБ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством... могут быть использованы против безопасности РФ", - говорится в проекте документа. Полный перечень состоит из 61 пункта и разбит на несколько разделов, в частности на военные сведения, не содержащие гостайну, и военно-производственные сведения, не содержащие гостайну.

Среди несекретных данных указываются сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей а также о преступлениях в армии и о ее моральном состоянии.

Раздел военно-производственных сведений почти полностью посвящен защите информации об отечественной космической программе. В частности, согласно перечню к таким сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, отнесены данные о целевых программах "Роскосмоса", сведения о финансовом состоянии космической корпорации и возможных проблемах. Кроме того, согласно проекту приказа, это касается и сведений о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планов по их разработке. Не должны попасть к иностранцам данные о новых технологиях, в том числе на новых физических принципах, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

Кроме того, в перечень внесены сведения о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе. Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Лица, осуществляющие сбор такой информации, могут быть отнесены к иностранным агентам.