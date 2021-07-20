В Киргизии мощный селевой поток унес жизнь 16-летнего подростка. Об этом проинформировали в министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

По данным ведомства, трагедия случилась на юге республики в селе Ак-Терек Лейлекском районе Баткенской области.

Сильный ливень, прошедший накануне, в этом регионе затопил 25 жилых дома, а также дворы местной школы, детского сада и мечети. Жертвой стихии оказался 16-летний мальчик. Его тело утром нашли местные жители.

Как сообщили в МЧС, спасатели и органы местного самоуправления принимают меры для ликвидации последствий селя.