В ПФР напомнили, какие льготы имеют предпенсионеры

В связи с увеличением пенсионного возраста появилась новая категория граждан - лица предпенсионного возраста, для которых предусмотрены определенные льготы и гарантии, напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Воронежской области.

Так, они имеют право на налоговые льготы (освобождение от имущественного и земельного налогов). При этом важно помнить, что такое право предпенсионерам предоставляется по достижении "старого" пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, если они не относятся к категории государственных служащих и не имеют права на досрочную пенсию.

Люди предпенсионного возраста имеют право на прохождение диспансеризации в течение двух дней раз в год с сохранением заработной платы. Если они потеряли работу, то им предоставляется повышенный размер пособия по безработице и бесплатное профессиональное обучение. Право на указанные льготы наступает за пять лет до "нового" пенсионного возраста с учетом переходного периода. Так, в 2021 году такими льготами могут воспользоваться женщины, достигшие 53 лет и мужчины, достигшие 58 лет.

Доказывать свое право на льготы не нужно. Федеральные и региональные власти получают информацию о наступлении предпенсионного возраста через межведомственный обмен. Работодателям сведения предоставляются на основании заключенных соглашений.