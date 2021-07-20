В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии

В России стартовали клинические испытания радиофармпрепарата, призванного лечить рак предстательной железы на поздней стадии. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Как рассказал Каприн на брифинге, начинаются клинические испытания препарата Лютеций-177. Он может применяться для лечения рака предстательной железы, который быстро прогрессирует и распространяется по организму.

"Все идет по плану. Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", - передает заявление онколога РИА Новости.

Каприн пояснил, что препарат на основе актиния можно будет использовать для борьбы с метастазами печени и брюшины. Как отметил специалист, радиофармпрепараты имеют большое будущее и Россия движется по пути создания собственных лекарств.

В составе радиофармпрепаратов есть нестабильные изотопы. Они используются для лечения рака и различных диагностических процедур.

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