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20.07.2021 10:37
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко "отобрать Крым"

Текст: Дмитрий Гончарук
Обещание украинского политика Петра Порошенко отобрать у России Крым за один год - часть подготовки к новой президентской кампании, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости

Ранее экс-президент Украины на своей странице в Facebook пообещал за год отобрать Крым у России. Он сделал это в обращении к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

Фото: Архип Верещагин/ТАСС
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"Он известный фантазер, и доказывал это регулярно - в свою бытность президентом Украины и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор напомнил известную пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, отметив, что Порошенко "очень успешно по ней идет".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации

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