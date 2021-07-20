В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко "отобрать Крым"

Обещание украинского политика Петра Порошенко отобрать у России Крым за один год - часть подготовки к новой президентской кампании, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее экс-президент Украины на своей странице в Facebook пообещал за год отобрать Крым у России. Он сделал это в обращении к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

"Он известный фантазер, и доказывал это регулярно - в свою бытность президентом Украины и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор напомнил известную пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, отметив, что Порошенко "очень успешно по ней идет".