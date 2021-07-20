В США 83 процентов случаев заражения составил дельта-вариант

Дельта-вариант, впервые выявленный в Индии, в настоящее время составляет 83 процента от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в США, резко увеличившись с 50 процентов на предыдущей неделе, заявила во вторник директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Рошель Валенски.

Выступая на слушаниях в Сенате, она сообщила, что почти две трети округов США вакцинировали менее 40 процентов своих жителей, "что привело к появлению и быстрому распространению высокоинтенсивного дельта-варианта".

Всплеск дельта-случаев приводит к увеличению смертности. По словам Валенски, которую цитирует телеканал CNBC, за последнюю неделю количество смертельных случаев от COVID-19 в Соединенных Штатах увеличилось почти на 48 процентов до в среднем 239 случаев в день. Согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса, на данный момент более 34,1 миллиона человек в США заразились вирусом, более 609 тысяч человек умерли от этого смертельного заболевания. "Каждая смерть является трагедией и еще более душераздирающей, когда мы знаем, что большинство этих смертей можно предотвратить с помощью простой, безопасной и доступной вакцины", - сказала Валенски.

По оценкам представителей общественного здравоохранения, дельта-вариант передается на 43-90 процентов больше, чем исходный штамм коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, обнаруженная в октябре, дельта с тех пор распространилась в более чем 100 странах мира. "Причина, по которой этот вариант настолько грозен, заключается в том, что он обладает способностью эффективно передаваться от человека к человеку необычным образом, значительно превосходящим любые другие варианты, которые мы испытывали до сих пор", - сказал во время слушаний в верхней палате конгресса доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник Белого дома.

Между тем

У старшего помощника спикера палаты представителей Ненси Пелоси и у советника Белого дома зафиксирован положительный тест на коронавирус, сообщает CNN. Представитель Белого дома подтвердил, что тест сотрудника американской администрации дал положительный результат за пределами резиденции главы Белого дома.

"Медицинское подразделение Белого дома провело собеседования для отслеживания контактов и не обнаружило тесных контактов между руководителями и персоналом", - сказал чиновник. По словам другого представителя администрации, данный сотрудник, чье имя не разглашается, в последнее время не контактировал с президентом Джо Байденом. Между тем, со ссылкой на источники в американской администрации, стало известно, что заразившийся сотрудник Белого дома был полностью вакцинирован, как и старший представитель пресс-службы спикера Пелоси, который дал положительный результат на COVID после контакта с членами законодательного собрания штата Техас на прошлой неделе.

"Этот человек не контактировал со спикером с момента его появления в конгрессе по возвращению из Техаса. Сегодня весь пресс-офис работает удаленно, за исключением лиц, которые не имели контакта с этим человеком или недавно прошли отрицательный тест", - пояснил представитель Пелоси.