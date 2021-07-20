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20.07.2021 22:46
Рубрика: В мире

В США 83 процентов случаев заражения составил дельта-вариант

Текст: Максим Макарычев
Дельта-вариант, впервые выявленный в Индии, в настоящее время составляет 83 процента от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в США, резко увеличившись с 50 процентов на предыдущей неделе, заявила во вторник директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Рошель Валенски.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

Выступая на слушаниях в Сенате, она сообщила, что почти две трети округов США вакцинировали менее 40 процентов своих жителей, "что привело к появлению и быстрому распространению высокоинтенсивного дельта-варианта".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Всплеск дельта-случаев приводит к увеличению смертности. По словам Валенски, которую цитирует телеканал CNBC, за последнюю неделю количество смертельных случаев от COVID-19 в Соединенных Штатах увеличилось почти на 48 процентов до в среднем 239 случаев в день. Согласно данным, собранным университетом Джона Хопкинса, на данный момент более 34,1 миллиона человек в США заразились вирусом, более 609 тысяч человек умерли от этого смертельного заболевания. "Каждая смерть является трагедией и еще более душераздирающей, когда мы знаем, что большинство этих смертей можно предотвратить с помощью простой, безопасной и доступной вакцины", - сказала Валенски.

По оценкам представителей общественного здравоохранения, дельта-вариант передается на 43-90 процентов больше, чем исходный штамм коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, обнаруженная в октябре, дельта с тех пор распространилась в более чем 100 странах мира. "Причина, по которой этот вариант настолько грозен, заключается в том, что он обладает способностью эффективно передаваться от человека к человеку необычным образом, значительно превосходящим любые другие варианты, которые мы испытывали до сих пор", - сказал во время слушаний в верхней палате конгресса доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник Белого дома.

Между тем

У старшего помощника спикера палаты представителей Ненси Пелоси и у советника Белого дома зафиксирован положительный тест на коронавирус, сообщает CNN. Представитель Белого дома подтвердил, что тест сотрудника американской администрации дал положительный результат за пределами резиденции главы Белого дома.

Фото: iStock
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"Медицинское подразделение Белого дома провело собеседования для отслеживания контактов и не обнаружило тесных контактов между руководителями и персоналом", - сказал чиновник. По словам другого представителя администрации, данный сотрудник, чье имя не разглашается, в последнее время не контактировал с президентом Джо Байденом. Между тем, со ссылкой на источники в американской администрации, стало известно, что заразившийся сотрудник Белого дома был полностью вакцинирован, как и старший представитель пресс-службы спикера Пелоси, который дал положительный результат на COVID после контакта с членами законодательного собрания штата Техас на прошлой неделе.

"Этот человек не контактировал со спикером с момента его появления в конгрессе по возвращению из Техаса. Сегодня весь пресс-офис работает удаленно, за исключением лиц, которые не имели контакта с этим человеком или недавно прошли отрицательный тест", - пояснил представитель Пелоси.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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