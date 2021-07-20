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20.07.2021 22:15
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцининацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 44 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте 35,4 тысячи человек.

Кроме того, свыше 121,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 868 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи трехсот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Девять лечатся у гражданских медиков. Еще 484 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. У двенадцати инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пять военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 116 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 277 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 326 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26 тысячам пациентов, более 8,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 21 139 человек.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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