Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней

Верховный суд РФ во вторник, 20 июля, признал законным решение правительства включить COVID-19 в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщает РИА Новости.

Ранее коллективный иск с просьбой вычеркнуть COVID-19 из списка опасных болезней подали более тысячи россиян, недовольных карантином. По мнению заявителей, введение карантина в стране ограничило их передвижение и активность, а также лишило возможности заниматься спортом.

Верховный суд в феврале этого года уже принимал к производству иск к правительству страны с требованием убрать коронавирус из списка опасных болезней и не согласился с истцами.

Напомним, что кроме коронавирусной инфекции в постановлении к опасным болезням приравниваются чума, холера и другие.