Владимир Путин открыл авиасалон МАКС-2021

Российская авиация обладает большим потенциалом для развития, а авиастроители страны продолжают создавать новую технику, способную занять достойное место на мировом рынке, уверен президент Владимир Путин.

Во вторник в подмосковном Жуковском начал работу 15-й международный авиасалон МАКС-2021. На церемонию открытия Владимир Путин прилетел на отечественном вертолете Ми-8. "За прошедшие почти три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации", - заявил глава государства. На его площадке, подчеркнул он, идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов.

Список участников юбилейного МАКС насчитывает почти 500 организаций и компаний, и никакие санкции не мешают иностранным партнерам демонстрировать в России и свои достижения. "Непосредственно или дистанционно на его площадках работают свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира", - заметил Путин. В качестве страны-партнера в этом году выступает Казахстан, с которым у России много совместных проектов в авиации и космической сфере. В республике собирают российские вертолеты семейства "Ми". По линии "Роскосмоса" реализуется проект "Байтерек", чтобы выводить с Байконура космические аппараты с помощью экологически чистой ракеты-носителя. "Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение", - заявил президент.

Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами, заверил Владимир Путин. Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - те сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов, уверен он. "То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику", - сказал глава государства.

Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами

Российские авиакомпании уже получают современные лайнеры "Суперджет". В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21, который на авиасалоне впервые представлен в модификации с отечественным двигателем ПД-14. За ним, отметил Путин, последуют региональный Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет "Байкал". "Уверен, что современная эффективная и безопасная техника российского производства поможет отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного из признанных лидеров авиакосмической отрасли", - заявил президент.

Путину показали некоторые экземпляры авиационной техники на земле. Президент осмотрел салоны вертолетов "Ансат-М", Ка-32А11М, Ми-171АЗ, бизнес-модификации "Суперджет-100". В воздухе свои возможности продемонстрировали Ка-62, Ка-52 и Ми-28НМ. За ними совершили показательный пролет новейшие российские пассажирские самолеты Ил-114 и МС-21. Гражданская авиация уступила небо боевой. Фигуры высшего пилотажа показал сначала многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, а следом за ним - легкий истребитель поколения "4++" МиГ-35. Главную же премьеру для МАКС-2021 подготовила госкорпорация "Ростех". В отдельном закрытом ангаре Владимиру Путину показали новый военный истребитель - легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой" пятого поколения. Боевая машина получила название Checkmate.

В переводе с английского - "Шах и мат". В дебютный полет, говорится в презентации, новый истребитель должен отправиться в 2023 году, в 2024-2025 годах планируется постройка опытных образцов ЛТС. Первые поставки заказчикам возможны через 5,5 года. Президенту представили одноместную версию самолета, но особенность разработки в том, рассказали Путину, что за счет минимальных изменений в носовой части можно сделать истребитель двухместным. Или же, если пожелает заказчик, беспилотным.

На площадке авиасалона глава государства провел совещание по вопросам гражданского авиастроения. Он предложил обсудить, как реализуются ключевые проекты в этой сфере, и рассмотреть комплексный план развития отрасли до 2030 года, оценить спрос на авиатехнику в ближайшее десятилетие, производственные возможности российских предприятий. "Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, - указал президент. - Потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала". Как напомнил Путин, все последние годы государство уделяло особое внимание модернизации авиационной промышленности, укреплению ее финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка при этом всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиатехники. Глава государства попросил доложить, как идет сертификация новейших российских самолетов и вертолетов, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством и созданием системы послепродажного обслуживания.

Важно обеспечить устойчивую работу авиационных предприятий, указал президент, особенно в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. В мае прошлого года уже оговаривались дополнительные меры поддержки отрасли. Правительство должно было предоставить госгарантии на приобретение 59 самолетов "Суперджет 100" и 66 вертолетов для санитарной авиации.

На том же совещании кабинету министров поручили разработать и утвердить программу государственного заказа на гражданские воздушные суда отечественного производства на период до 2030 года. "Нужно четко определить перспективные планы производителей по выпуску авиационной техники минимум до 2030 года, а также их ответственность по своим обязательствам в части сроков поставок, цен, качества и уровня исправности авиатехники", - заявил Владимир Путин. Эти планы должны быть обеспечены соответствующим финансированием из различных источников, добавил он.

Кстати

По уже сложившейся традиции Владимир Путин на МАКСе не отказался попробовать мороженое. В этот раз президенту и членам официальной делегации предложили стаканчики "Коровка из Кореновки" в розовом кейсе. Путин, прежде чем открыть мороженое, какое-то время изучал упаковку. Именно это мороженое президент покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.