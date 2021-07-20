Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана

Владимир Путин провел встречу в Кремле с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский президент отметил, что экономические отношения двух стран после коронавируса активно восстанавливаются и страны работают над развертыванием совместного производства вакцин от COVID. Кроме того, президенты обсудили вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В начале разговора Путин поздравил своего коллегу с Курбан-байрамом. Российский лидер обратился с традиционным праздничным приветствием. "Ид мубарак! Праздник же, поздравляю вас! Вам всего самого доброго", - сказал он. В свою очередь Алиев поздравил российских мусульман.

Экономические отношения двух стран стали одной из первых тем обсуждения. Оба президента отметили позитивную динамику.

"Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас - уверенный рост, восстановление", - заявил Путин. Кроме того, российский президент добавил, что активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами, уже в Баку", - сказал он. По его словам, предполагается рассмотреть разные направления сотрудничества - промышленность, транспорт, инфраструктура и другие вопросы.

Алиев также отметил, что товарооборот между странами за первые полгода вырос. "Это очень важно, потому что у нас падение было в прошлом году было более 10 процентов", - подчеркнул он. По его словам, стороны "также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений". "По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20 процентов больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме", - рассказал азербайджанский лидер.

Президенты также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Так Путин рассказал, что Москва и Баку работают над запуском производства вакцин от ковида в Азербайджане. Российский президент обратил внимание на то, что в республику поставлено уже более 100 тысяч доз российских вакцин. Алиев в свою очередь поблагодарил Россию за поставки "Спутника V".

"Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность. Как друзья, как партнеры, я хотел бы выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины", - сказал он.

Отдельное внимание стороны обратили на ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что вопрос урегулирования ситуации в регионе остается одним из самых важных.

"Знаю, что вы уделяете, разумеется, очень больше внимание, (придаете) значение, и хочу вас поблагодарить за то, что находятся и компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, - а мы все хотим, - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что Вас хочу поблагодарить", - сказал российский лидер.

Баку настроен, чтобы постконфликтный период в Карабахе был безболезненным, подчеркнул Алиев. "Наше личное общение и в Москве в январе, и по телефону сыграло очень важную роль в деле стабилизации ситуации. Мы настроены решительно, чтобы постконфликтный период протекал максимально безболезненно", - отметил он.

Напомним, что последний раз очная встреча двух президентов проходила в январе, когда Алиев прибыл в Москву для участия в переговорах по Карабаху.