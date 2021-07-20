Военные из России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные маневры

Тревожная обстановка в Афганистане внесла коррективы в армейские планы граничащих с ним государств - партнеров России. Во вторник стало известно, что в конце этого месяца - начале следующего наши и узбекские военные организуют совместное учение. Его цель - отработать вопросы обеспечения территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона.

201-я российская военная база в Таджикистане хорошо вооружена. В ее арсеналах имеются, в том числе, новые танки Т-72Б1. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан. Практические действия будут организованы на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Именно войска ЦВО прикрывают взрывоопасное стратегическое направление, к этому округу "приписаны" наша 201-я военная база в Таджикистане и авиабаза в "Кант" в Киргизии. Поэтому не случайно основу российского контингента на предстоящих совместных учениях составят солдаты и офицеры двух воинских формирований округа - миротворческого соединения и бригады специального назначения ЦВО.

Не случайным выглядит и другой факт. Практически одновременно с учениями в Узбекистане, с разницей всего в несколько дней, на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области на юге Таджикистана военные все тех же трех стран - России, Узбекистана и Таджикистана соберутся на другие совместные маневры. Там нашу армию будут представлять как раз подразделения 201-й военной базы РФ.

Известно, что сценарий этих учений продиктован реальной обстановкой на таджикско-афганской границе, которую чуть ли не ежедневно переходят беженцы из соседней страны.

Военные собираются отработать совместные действия по охране границы в случае прорыва боевиков с сопредельной территории. К маневрам генералы привлекут войска специального назначения трех государств, боевую авиацию, средства ПВО и бронетехнику.

Строго говоря, наиболее серьезную военную силу в Таджикистане представляют как раз наши военные. 201-я военная база РФ - это крупнейший армейский объект России за пределами нашей страны.

По данным из открытых источников известно, что там служат более 7 тысяч офицеров и солдат - контрактников. Они стоят двумя гарнизонами - в Душанбе и Бохтаре. Наши военнослужащие на ротационной основе в составе ротных тактических групп прикрывают местных пограничников на афганском направлении.