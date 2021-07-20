Вопрос двух недель: Эксперт рассказал о слабом месте коронавируса

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов объяснил, насколько обоснованы опасения по поводу того, что вакцины будут неэффективны против новых мутаций коронавируса, и действительно ли последние так страшны.

Вирусу необходимо максимально эффективно передаваться от одного хозяина к другому. В этом его эволюционный смысл, отметил специалист.

"Поэтому варианты, которые обладают такой способностью, закрепляются и распространяются максимально, вытесняя менее заразные штаммы", - отметил доктор медицинских наук в беседе KP.Ru, добавив, что преимущество ковида будет сохраняться до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет.

О том, что последнего мы можем не достигнуть из-за новых мутаций вируса, пока речи не идет. Тот же вариант "дельта" - это всего лишь от 15 до 30 изменений в геноме.

"Учитывая, что в геноме 30 тысяч позиций, согласитесь, это незначительные изменения, поэтому волноваться пока безосновательно", - считает Александр Горелов.

В случае глобального изменения вируса потребуется и изменение состава вакцин, уточнил он. "Это не представляет проблемы, так как производители заявляют, что могут поменять состав вакцины в течение двух недель", - отметил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.