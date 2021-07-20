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20.07.2021 00:30
Рубрика: Общество

ВОЗ зафиксировала распространение лямбда-штамма COVID-19 в 30 странах

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение лямбда-штамма коронавируса в десятках стран. Об этом в Twitter организации сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове. Она напомнила, что впервые его зарегистрировали в Перу в декабре 2020 года.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Это относительно молодой штамм. Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", - отметила Мария Ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ внимательно следят за данным штаммом, а также взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о его распространении.

В конце июня "лямбда"-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие было сделано во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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