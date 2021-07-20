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20.07.2021 22:50
Рубрика: Общество

Возобновляются очные занятия проекта "Московское долголетие"

Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 162(8513)
Занятия проекта "Московское долголетие" с 21 июля вновь будут идти на открытом воздухе. Присоединиться к ним смогут горожане, сделавшие прививку от коронавируса или переболевшие им в последние полгода. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасии Ракова.

По ее словам, возобновить уличные тренировки и уроки позволила эпидемиологическая обстановка - уровень заболеваемости день ото дня падает. В частности, за последние сутки в Москве было зарегистрировано чуть более трех тысяч новых случаев COVID-19. Поэтому и было решено организовать группы, свободные от ковида. "Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью - уже более 70 процентов участников вакцинированы от коронавируса", - отметила Ракова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Живых" занятий не было почти полтора года - они проходили в онлайне. Но многим, как оказалось, пришелся по душе и такой формат. Поэтому проект продолжит работу в смешанном виде, то есть те, кому удобнее заниматься удаленно, продолжат это делать и дальше. Такая возможность сохраняется. Остальных снова ждут в парках, скверах и на других площадках "Московского долголетия". Чтобы попасть на занятие, нужно показать преподавателю QR-код в распечатанном или электронном виде. С помощью смартфона код сканируется, а персональные данные сверяются с паспортом или социальной картой. Этот код выдается только вакцинированным двумя компонентами москвичам, переболевшим коронавирусом не больше шести месяцев назад или имеющим отрицательный результат ПЦР-теста сроком не старше 72 часов. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на сайте mos.ru/qr или в городской поликлинике, обратившись в регистратуру или распечатав код в инфомате. Если потребуется, сотрудники районных центров социального облуживания помогут пенсионерам получить и распечатать QR-код.

"Живых" занятий не было почти полтора года - из-за коронавируса они проходили в онлайне

Прививку против коронавируса, напомним, можно сделать в городских поликлиниках, парковых павильонах "Здоровая Москва", а торгово-развлекательных комплексах и центрах "Мои документы".

Тем временем

Первым компонентом вакцины от коронавируса на сегодняшний день привиты свыше 4 миллионов москвичей, вторым - более 2,2 миллиона.

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