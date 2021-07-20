Врач рассказал об опасности самолечения при врожденном пороке сердца

Врожденные пороки сердца ограничивают жизнедеятельность, но тем не менее заболевание излечимо медикаментозным или хирургическим путем.

Тактика лечения выбирается врачом в зависимости от состояния пациента. Самое главное не заниматься самолечением.

"Молодые люди с врожденными пороками сердца часто ограничены в физической активности по многим причинам: снижение функциональных возможностей сердца, общее физическое недоразвитие в связи со значительным ограничением активности в детстве, сопутствующая патология, неправильная оценка значимости физической активности, страх", - сообщил aif.ru доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Карпенко.

При этом клиническая симптоматика только в 30 процентах случаев является "барьером" для физически активного образа жизни.

Страдающим сердечно-сосудистой недостаточностью людям необходимо наблюдаться у кардиолога и вести здоровый образ жизни.