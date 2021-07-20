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20.07.2021 14:58
Рубрика: В мире

Временный президент Мали не пострадал во время покушения

Текст: Александр Саможнев

Временный президент Мали Ассими Гойта "жив и здоров" и находится в безопасности после нападения на него двух вооруженных людей в большой мечети в Бамако. Один из нападавших держал нож, сообщает AFP.

Фото: Jose Carlos ANGULO / AFP
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Нападение произошло во время молитвы в честь исламского праздника Курбан-байрам. Поначалу не было ясно, пострадал ли президент. В настоящее время он находится в военном лагере Кати за пределами столицы, "где усилена безопасность", информировал представитель президентского офиса.

Министр по делам религий Мамаду Коне сообщил AFP, что мужчина "пытался убить президента ножом", но был задержан". Это шокирующее нападение последовало за месяцами политических беспорядков в Мали, где ведется борьба с радикалами, унесшими тысячи жизней и изгнавшими сотни тысяч людей из своих домов. Гойта был приведен к присяге в июне после того, как возглавил второй государственный переворот менее чем за год.

Полковник уже возглавил путч в августе прошлого года, когда он и другие армейские офицеры свергли избранного президента Ибрагима Бубакара Кейта после нескольких недель массовых протестов против коррупции и затянувшегося внутреннего конфликта.

Второй переворот за девять месяцев вызвал дипломатический скандал, побудив Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) приостановить деятельность Мали в организации и потребовать назначения гражданского премьер-министра.

В мире Африка Мали

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