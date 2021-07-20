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20.07.2021 20:20
Рубрика: В мире

За "накрученные" отзывы выпишут штраф

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Британские власти хотят штрафовать компании, которые "заказывают" отзывы о своей продукции, чтобы увеличить продажи. Речь идет как о чрезмерно положительных комментариях от потребителей, которым за это платят деньги или предлагают иное вознаграждение, так и о негативных отзывах о конкурентах, уточняет газета The Sun.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ожидается также, что в скором времени глава британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенг представит схему, по которой веб-сайты, где обычно размещают потребительские отзывы, могут обязать отсеивать правдоподобные публикации от явно проплаченных. За отказ подчиняться и отсутствие механизма контроля за комментариями интернет-платформам грозят штрафы.

Фото: AFP/VALERIE MACON
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В рамках готовящихся поправок к законам о защите прав потребителей власти хотят искоренить "заманивающие" тактики, нацеленные на то, чтобы покупатель потратил как можно больше денег. К таким уловкам можно отнести схемы, когда компании, не афишируя этого, доплачивают веб-сайту трейдера за то, чтобы реклама их продукции размещалась на видном месте и выскакивала в "подходящий" момент. Это касается и всплывающих под иконкой товара сообщений о том, что продукцию якобы почти всю раскупили. Также за нарушение законов о защите прав потребителей британские власти намерены штрафовать компании на сумму до 10 процентов от их глобального оборота.

Кстати, в 2019 году Федеральная торговая комиссия США впервые привлекла к ответственности компанию за то, что та заказывала у стороннего сайта положительные отзывы о своей продукции. Суд закончился победой комиссии: помимо прочего фирму обязали уведомить платформу Amazon о том, что отзывы о ее товаре были сфабрикованными, и выплатить штраф в 50 тысяч долларов плюс некоторые невыполненные налоговые обязательства.

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