За полгода в России построено рекордное число индивидуальных домов

Ввод индивидуальных домов в первом полугодии оказался рекордным, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. За первые шесть месяцев в России было построено 20,2 млн кв.м частного жилья. Это рекордная цифра за десять лет.

Увеличить показатели может запуск ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, считает Мутко. Планируется, что программа будет разработана до конца нынешнего года.

"Как оператор почти всех мер поддержки ипотечных заемщиков, ДОМ.РФ примет активное участие в разработке нового продукта. Нам поможет опыт, накопленный при реализации нашим банком пилотной льготной программы на ИЖС. За полгода ее действия было выдано кредитов на 1,5 млрд рублей, люди готовы брать такую ипотеку при доступной ставке", - отметил гендиректор ДОМ.РФ.

В ряде регионов доля ИЖС уже превышает ввод многоквартирного жилья, добавил Мутко. Так, в Нижегородской и Тюменской областях, Ставропольском крае, Иркутской и Челябинской областях доля индивидуального жилья в общем объеме ввода в первом полугодии превысила 70%. При этом больше всего индивидуальных домов за полгода, по данным Росстата, было построено в Московской области (2,1 млн кв. м), Ленинградской области (1,2 млн кв. м), Татарстане (862 тыс. кв. м), Башкортостане (856 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (799 тыс. кв. м).

Необходимо комплексное развитие ИЖС, считают в ДОМ.РФ. Этот процесс включает в себя внедрение в сегмент счетов эскроу и проектного финансирования, стандартизацию частного домостроения через конкурс лучших проектов ИЖС, запуск доступных для граждан кредитных продуктов и удобных цифровых сервисов, а также внедрение Стандарта комплексного развития территорий.