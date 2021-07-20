За сутки в России подтверждено 23 770 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 770 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавипусом. Среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3188
- 2 Московская область 2478
- 3 Санкт-Петербург 1934
- 4 Нижегородская область 527
- 5 Свердловская область 491
- 6 Красноярский край 490
- 7 Воронежская область 465
- 8 Пермский край 405
- 9 Республика Крым 402
- 10 Иркутская область 398
- 11 Омская область 355
- 12 Ростовская область 346
- 13 Забайкальский край 328
- 14 Хабаровский край 327
- 15 Волгоградская область 315
- 16 Брянская область 310
- 17 Челябинская область 297
- 18 Оренбургская область 293
- 19 Самарская область 281
- 20 Республика Коми 280
- 21 Ставропольский край 271
- 22 Тверская область 270
- 23 Алтайский край 269
- 24 Астраханская область 266
- 25 Тюменская область 262
- 26 Приморский край 262
- 27 Мурманская область 259
- 28 Ульяновская область 258
- 29 Республика Башкортостан 250
- 30 Ленинградская область 245
- 31 Республика Бурятия 244
- 32 Липецкая область 242
- 33 Краснодарский край 239
- 34 Калининградская область 238
- 35 Пензенская область 237
- 36 Саратовская область 236
- 37 Вологодская область 225
- 38 Архангельская область 220
- 39 Владимирская область 217
- 40 Кемеровская область 203
- 41 Смоленская область 202
- 42 Ярославская область 198
- 43 Республика Дагестан 197
- 44 Курская область 190
- 45 Новосибирская область 190
- 46 Республика Тыва 189
- 47 Республика Карелия 180
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 178
- 49 Республика Хакасия 176
- 50 Новгородская область 160
- 51 Тульская область 151
- 52 Удмуртская Республика 144
- 53 Рязанская область 139
- 54 Костромская область 136
- 55 Белгородская область 136
- 56 Севастополь 134
- 57 Калужская область 127
- 58 Псковская область 125
- 59 Амурская область 125
- 60 Чеченская Республика 125
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- 62 Кировская область 119
- 63 Курганская область 118
- 64 Томская область 114
- 65 Республика Калмыкия 108
- 66 Ивановская область 108
- 67 Сахалинская область 98
- 68 Республика Саха (Якутия) 96
- 69 Тамбовская область 94
- 70 Орловская область 86
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 75
- 72 Республика Мордовия 66
- 73 Республика Чувашия 64
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 57
- 75 Республика Марий Эл 57
- 76 Республика Ингушетия 52
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 52
- 78 Камчатский край 50
- 79 Республика Татарстан 50
- 80 Республика Адыгея 41
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 28
- 84 Ненецкий автономный округ 13
- 85 Чукотский автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 006 536 случаев (+ 0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,16%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) 0,22%
За последние сутки подтверждено 784 смерти
- Москва 101
- Санкт-Петербург 98
- Иркутская область 36
- Нижегородская область 29
- Краснодарский край 27
- Московская область 22
- Красноярский край 21
- Ростовская область 20
- Пермский край 20
- Алтайский край 20
- Пензенская область 18
- Свердловская область 16
- Саратовская область 14
- Ульяновская область 14
- Челябинская область 14
- Ленинградская область 13
- Астраханская область 12
- Волгоградская область 12
- Республика Бурятия 12
- Воронежская область 10
- Самарская область 10
- Вологодская область 9
- Республика Крым 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Тульская область 8
- Мурманская область 8
- Чеченская Республика 8
- Забайкальский край 8
- Ставропольский край 7
- Белгородская область 6
- Брянская область 6
- Смоленская область 6
- Республика Коми 6
- Республика Башкортостан 6
- Тюменская область 6
- Республика Хакасия 6
- Приморский край 6
- Курская область 5
- Тверская область 5
- Республика Татарстан 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Хабаровский край 5
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Ярославская область 4
- Псковская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Удмуртская Республика 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Мордовия 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Омская область 3
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Республика Алтай 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 149 922 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 218 человек
- Москва 7968
- Московская область 1947
- Санкт-Петербург 1894
- Свердловская область 452
- Нижегородская область 405
- Пермский край 369
- Воронежская область 359
- Республика Крым 293
- Забайкальский край 287
- Ростовская область 281
- Самарская область 268
- Республика Бурятия 263
- Тюменская область 248
- Ульяновская область 239
- Приморский край 236
- Хабаровский край 230
- Ханты-Мансийский автономный округ 216
- Омская область 213
- Красноярский край 210
- Республика Башкортостан 202
- Иркутская область 194
- Саратовская область 188
- Кемеровская область 187
- Псковская область 185
- Владимирская область 182
- Республика Карелия 179
- Архангельская область 173
- Калининградская область 170
- Курская область 168
- Республика Дагестан 163
- Челябинская область 154
- Вологодская область 152
- Костромская область 149
- Тверская область 148
- Брянская область 143
- Липецкая область 142
- Оренбургская область 131
- Волгоградская область 127
- Рязанская область 118
- Севастополь 113
- Ставропольский край 108
- Новосибирская область 108
- Новгородская область 106
- Республика Коми 105
- Ямало-Ненецкий автономный округ 103
- Калужская область 102
- Кировская область 101
- Республика Хакасия 100
- Ярославская область 94
- Смоленская область 91
- Ивановская область 87
- Ленинградская область 80
- Республика Саха (Якутия) 76
- Курганская область 74
- Алтайский край 73
- Сахалинская область 71
- Орловская область 68
- Астраханская область 61
- Белгородская область 60
- Тульская область 59
- Краснодарский край 58
- Республика Тыва 58
- Республика Чувашия 55
- Амурская область 53
- Удмуртская Республика 49
- Мурманская область 44
- Республика Мордовия 44
- Республика Алтай 44
- Республика Татарстан 39
- Республика Калмыкия 37
- Кабардино-Балкарская Республика 37
- Тамбовская область 31
- Республика Марий Эл 31
- Пензенская область 27
- Томская область 24
- Республика Ингушетия 21
- Чеченская Республика 21
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Камчатский край 12
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Республика Адыгея 10
- Ненецкий автономный округ 8
- Магаданская область 7
- Еврейская автономная область 3
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 382 213.