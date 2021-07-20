За сутки в России подтверждено 23 770 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 770 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавипусом. Среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3188

2 Московская область 2478

3 Санкт-Петербург 1934

4 Нижегородская область 527

5 Свердловская область 491

6 Красноярский край 490

7 Воронежская область 465

8 Пермский край 405

9 Республика Крым 402

10 Иркутская область 398

11 Омская область 355

12 Ростовская область 346

13 Забайкальский край 328

14 Хабаровский край 327

15 Волгоградская область 315

16 Брянская область 310

17 Челябинская область 297

18 Оренбургская область 293

19 Самарская область 281

20 Республика Коми 280

21 Ставропольский край 271

22 Тверская область 270

23 Алтайский край 269

24 Астраханская область 266

25 Тюменская область 262

26 Приморский край 262

27 Мурманская область 259

28 Ульяновская область 258

29 Республика Башкортостан 250

30 Ленинградская область 245

31 Республика Бурятия 244

32 Липецкая область 242

33 Краснодарский край 239

34 Калининградская область 238

35 Пензенская область 237

36 Саратовская область 236

37 Вологодская область 225

38 Архангельская область 220

39 Владимирская область 217

40 Кемеровская область 203

41 Смоленская область 202

42 Ярославская область 198

43 Республика Дагестан 197

44 Курская область 190

45 Новосибирская область 190

46 Республика Тыва 189

47 Республика Карелия 180

48 Ханты-Мансийский автономный округ 178

49 Республика Хакасия 176

50 Новгородская область 160

51 Тульская область 151

52 Удмуртская Республика 144

53 Рязанская область 139

54 Костромская область 136

55 Белгородская область 136

56 Севастополь 134

57 Калужская область 127

58 Псковская область 125

59 Амурская область 125

60 Чеченская Республика 125

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123

62 Кировская область 119

63 Курганская область 118

64 Томская область 114

65 Республика Калмыкия 108

66 Ивановская область 108

67 Сахалинская область 98

68 Республика Саха (Якутия) 96

69 Тамбовская область 94

70 Орловская область 86

71 Кабардино-Балкарская Республика 75

72 Республика Мордовия 66

73 Республика Чувашия 64

74 Карачаево-Черкесская Республика 57

75 Республика Марий Эл 57

76 Республика Ингушетия 52

77 Республика Северная Осетия-Алания 52

78 Камчатский край 50

79 Республика Татарстан 50

80 Республика Адыгея 41

81 Еврейская автономная область 38

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 28

84 Ненецкий автономный округ 13

85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 006 536 случаев (+ 0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,16%

2. Республика Татарстан 0,21%

3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) 0,22% За последние сутки подтверждено 784 смерти Москва 101

Санкт-Петербург 98

Иркутская область 36

Нижегородская область 29

Краснодарский край 27

Московская область 22

Красноярский край 21

Ростовская область 20

Пермский край 20

Алтайский край 20

Пензенская область 18

Свердловская область 16

Саратовская область 14

Ульяновская область 14

Челябинская область 14

Ленинградская область 13

Астраханская область 12

Волгоградская область 12

Республика Бурятия 12

Воронежская область 10

Самарская область 10

Вологодская область 9

Республика Крым 9

Новосибирская область 9

Липецкая область 8

Тульская область 8

Мурманская область 8

Чеченская Республика 8

Забайкальский край 8

Ставропольский край 7

Белгородская область 6

Брянская область 6

Смоленская область 6

Республика Коми 6

Республика Башкортостан 6

Тюменская область 6

Республика Хакасия 6

Приморский край 6

Курская область 5

Тверская область 5

Республика Татарстан 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Хабаровский край 5

Владимирская область 4

Калужская область 4

Орловская область 4

Рязанская область 4

Ярославская область 4

Псковская область 4

Севастополь 4

Республика Дагестан 4

Удмуртская Республика 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Мордовия 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Омская область 3

Костромская область 2

Архангельская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Республика Ингушетия 1

Республика Алтай 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 149 922 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 218 человек Москва 7968

Московская область 1947

Санкт-Петербург 1894

Свердловская область 452

Нижегородская область 405

Пермский край 369

Воронежская область 359

Республика Крым 293

Забайкальский край 287

Ростовская область 281

Самарская область 268

Республика Бурятия 263

Тюменская область 248

Ульяновская область 239

Приморский край 236

Хабаровский край 230

Ханты-Мансийский автономный округ 216

Омская область 213

Красноярский край 210

Республика Башкортостан 202

Иркутская область 194

Саратовская область 188

Кемеровская область 187

Псковская область 185

Владимирская область 182

Республика Карелия 179

Архангельская область 173

Калининградская область 170

Курская область 168

Республика Дагестан 163

Челябинская область 154

Вологодская область 152

Костромская область 149

Тверская область 148

Брянская область 143

Липецкая область 142

Оренбургская область 131

Волгоградская область 127

Рязанская область 118

Севастополь 113

Ставропольский край 108

Новосибирская область 108

Новгородская область 106

Республика Коми 105

Ямало-Ненецкий автономный округ 103

Калужская область 102

Кировская область 101

Республика Хакасия 100

Ярославская область 94

Смоленская область 91

Ивановская область 87

Ленинградская область 80

Республика Саха (Якутия) 76

Курганская область 74

Алтайский край 73

Сахалинская область 71

Орловская область 68

Астраханская область 61

Белгородская область 60

Тульская область 59

Краснодарский край 58

Республика Тыва 58

Республика Чувашия 55

Амурская область 53

Удмуртская Республика 49

Мурманская область 44

Республика Мордовия 44

Республика Алтай 44

Республика Татарстан 39

Республика Калмыкия 37

Кабардино-Балкарская Республика 37

Тамбовская область 31

Республика Марий Эл 31

Пензенская область 27

Томская область 24

Республика Ингушетия 21

Чеченская Республика 21

Республика Северная Осетия - Алания 18

Камчатский край 12

Карачаево-Черкесская Республика 11

Республика Адыгея 10

Ненецкий автономный округ 8

Магаданская область 7

Еврейская автономная область 3

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 382 213. Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"