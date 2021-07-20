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20.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 770 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 23 770 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавипусом. Среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3188
  • 2 Московская область 2478
  • 3 Санкт-Петербург 1934
  • 4 Нижегородская область 527
  • 5 Свердловская область 491
  • 6 Красноярский край 490
  • 7 Воронежская область 465
  • 8 Пермский край 405
  • 9 Республика Крым 402
  • 10 Иркутская область 398
  • 11 Омская область 355
  • 12 Ростовская область 346
  • 13 Забайкальский край 328
  • 14 Хабаровский край 327
  • 15 Волгоградская область 315
  • 16 Брянская область 310
  • 17 Челябинская область 297
  • 18 Оренбургская область 293
  • 19 Самарская область 281
  • 20 Республика Коми 280
  • 21 Ставропольский край 271
  • 22 Тверская область 270
  • 23 Алтайский край 269
  • 24 Астраханская область 266
  • 25 Тюменская область 262
  • 26 Приморский край 262
  • 27 Мурманская область 259
  • 28 Ульяновская область 258
  • 29 Республика Башкортостан 250
  • 30 Ленинградская область 245
  • 31 Республика Бурятия 244
  • 32 Липецкая область 242
  • 33 Краснодарский край 239
  • 34 Калининградская область 238
  • 35 Пензенская область 237
  • 36 Саратовская область 236
  • 37 Вологодская область 225
  • 38 Архангельская область 220
  • 39 Владимирская область 217
  • 40 Кемеровская область 203
  • 41 Смоленская область 202
  • 42 Ярославская область 198
  • 43 Республика Дагестан 197
  • 44 Курская область 190
  • 45 Новосибирская область 190
  • 46 Республика Тыва 189
  • 47 Республика Карелия 180
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 178
  • 49 Республика Хакасия 176
  • 50 Новгородская область 160
  • 51 Тульская область 151
  • 52 Удмуртская Республика 144
  • 53 Рязанская область 139
  • 54 Костромская область 136
  • 55 Белгородская область 136
  • 56 Севастополь 134
  • 57 Калужская область 127
  • 58 Псковская область 125
  • 59 Амурская область 125
  • 60 Чеченская Республика 125
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • 62 Кировская область 119
  • 63 Курганская область 118
  • 64 Томская область 114
  • 65 Республика Калмыкия 108
  • 66 Ивановская область 108
  • 67 Сахалинская область 98
  • 68 Республика Саха (Якутия) 96
  • 69 Тамбовская область 94
  • 70 Орловская область 86
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 75
  • 72 Республика Мордовия 66
  • 73 Республика Чувашия 64
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 57
  • 75 Республика Марий Эл 57
  • 76 Республика Ингушетия 52
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 52
  • 78 Камчатский край 50
  • 79 Республика Татарстан 50
  • 80 Республика Адыгея 41
  • 81 Еврейская автономная область 38
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Магаданская область 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 13
  • 85 Чукотский автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 006 536 случаев (+ 0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,16%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3. Москва, Орловская область, Республика Саха (Якутия) 0,22%
За последние сутки подтверждено 784 смерти
  • Москва 101
  • Санкт-Петербург 98
  • Иркутская область 36
  • Нижегородская область 29
  • Краснодарский край 27
  • Московская область 22
  • Красноярский край 21
  • Ростовская область 20
  • Пермский край 20
  • Алтайский край 20
  • Пензенская область 18
  • Свердловская область 16
  • Саратовская область 14
  • Ульяновская область 14
  • Челябинская область 14
  • Ленинградская область 13
  • Астраханская область 12
  • Волгоградская область 12
  • Республика Бурятия 12
  • Воронежская область 10
  • Самарская область 10
  • Вологодская область 9
  • Республика Крым 9
  • Новосибирская область 9
  • Липецкая область 8
  • Тульская область 8
  • Мурманская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Забайкальский край 8
  • Ставропольский край 7
  • Белгородская область 6
  • Брянская область 6
  • Смоленская область 6
  • Республика Коми 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Тюменская область 6
  • Республика Хакасия 6
  • Приморский край 6
  • Курская область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Татарстан 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Хабаровский край 5
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Ярославская область 4
  • Псковская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Мордовия 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Омская область 3
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Алтай 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 149 922 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 218 человек
  • Москва 7968
  • Московская область 1947
  • Санкт-Петербург 1894
  • Свердловская область 452
  • Нижегородская область 405
  • Пермский край 369
  • Воронежская область 359
  • Республика Крым 293
  • Забайкальский край 287
  • Ростовская область 281
  • Самарская область 268
  • Республика Бурятия 263
  • Тюменская область 248
  • Ульяновская область 239
  • Приморский край 236
  • Хабаровский край 230
  • Ханты-Мансийский автономный округ 216
  • Омская область 213
  • Красноярский край 210
  • Республика Башкортостан 202
  • Иркутская область 194
  • Саратовская область 188
  • Кемеровская область 187
  • Псковская область 185
  • Владимирская область 182
  • Республика Карелия 179
  • Архангельская область 173
  • Калининградская область 170
  • Курская область 168
  • Республика Дагестан 163
  • Челябинская область 154
  • Вологодская область 152
  • Костромская область 149
  • Тверская область 148
  • Брянская область 143
  • Липецкая область 142
  • Оренбургская область 131
  • Волгоградская область 127
  • Рязанская область 118
  • Севастополь 113
  • Ставропольский край 108
  • Новосибирская область 108
  • Новгородская область 106
  • Республика Коми 105
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 103
  • Калужская область 102
  • Кировская область 101
  • Республика Хакасия 100
  • Ярославская область 94
  • Смоленская область 91
  • Ивановская область 87
  • Ленинградская область 80
  • Республика Саха (Якутия) 76
  • Курганская область 74
  • Алтайский край 73
  • Сахалинская область 71
  • Орловская область 68
  • Астраханская область 61
  • Белгородская область 60
  • Тульская область 59
  • Краснодарский край 58
  • Республика Тыва 58
  • Республика Чувашия 55
  • Амурская область 53
  • Удмуртская Республика 49
  • Мурманская область 44
  • Республика Мордовия 44
  • Республика Алтай 44
  • Республика Татарстан 39
  • Республика Калмыкия 37
  • Кабардино-Балкарская Республика 37
  • Тамбовская область 31
  • Республика Марий Эл 31
  • Пензенская область 27
  • Томская область 24
  • Республика Ингушетия 21
  • Чеченская Республика 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 18
  • Камчатский край 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Республика Адыгея 10
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Магаданская область 7
  • Еврейская автономная область 3
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 382 213.

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