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20.07.2021 13:20
Рубрика: Культура

Земфира впервые за долгое время обратилась к поклонникам

Текст: Александр Алексеев
После выхода альбома #Бордерлайн, неоднозначно встреченного поклонниками и получившего немало негативных откликов в социальных сетях, Земфира на несколько месяцев погрузилась в молчание. Теперь прервала его и сделала обращение, фактически адресованное хейтерам.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Земфира обратилась к поклонникам на своей странице "ВКонтакте", сообщив, что не любит соцсети. Посетовала, что "выпадает из повестки, но при этом ничего не может с собой поделать"…

Фото: Московской областной филармонией/Евгений Евтюхов
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А затем раскрыла причину своей нелюбви:

- Отсутствие дистанции - норма сегодняшних дней, когда каждый может брякнуть, что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире, и ты зашел ко мне и сказал "фи". Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых - ожидать последствий. В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что, как бы ты не ответил, найдутся люди, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о "толерантности", "терпимости", "правах человека" и т.д.

Ну а дальнейшие слова можно счесть новым творческим манифестом певицы, подчеркнувшей, что "правда не зависит от тенденций и желаний человечества".

Ведь Земфира рассказала, что теперь думает о себе и об окружающем ее мире:

- Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота. Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя. Уважение - вот что утратил современный мир.

Наверняка с ее последними строками кто-то тоже не согласится….

Культура Музыка Рок

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