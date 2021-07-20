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20.07.2021 06:52
Рубрика: В мире

Жителей двух тысяч домов в США эвакуировали из-за лесных пожаров

Текст: Максим Макарычев
В общей сложности 80 крупных лесных пожаров бушуют на американском Западе из-за сильнейшей засухи и аномальной жары, установившейся в данном регионе. Национальный Межведомственный пожарный центр США сообщил, что лес горит в 13 штатах. Самые крупные пожары - в Айдахо, Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Монтане.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Тем временем Национальная метеорологическая служба США предупредила, что жаркая и сухая погода с сильным ветром сохранится в ближайшие дни.

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В штате Орегон, который по размерам больше, чем Великобритания, площадь пожара составила 1210 квадратных километров, лес горит в 483 километрах к юго-востоку от Портленда (столица). "Если бы пожар произошел в густонаселенных частях Калифорнии, к настоящему времени он бы уничтожил тысячи домов, - пояснил Джеймс Джонстон, исследователь университета штата Орегон, изучающий исторические лесные пожары. - Но лес горит в одном из самых отдаленных районов страны".

Жители двух тысяч домов в Орегоне были эвакуированы во время пожара. Не менее 70 домов и более 100 хозяйственных построек сгорели. Жертв и пострадавших нет, сообщает Associated Press.

Из-за сильного ветра, дующего с юго-запада, огонь быстро распространяется на север и восток. Кроме того, удары молнии в этом районе могут привести к новым возгораниям. Более 19 тысяч 600 пожарных и волонтеров ведут борьбу с огнем.

В мире США Лесные пожары в США

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