Жители Донбасса смогут проголосовать дистанционно на выборах в Думу

Граждане, не имеющие регистрации в России, смогут проголосовать на выборах в Госдуму через интернет. Такое решение принял сегодня Центризбирком. Речь идет о жителях Донбасса, получивших паспорта в упрощенном порядке.

Комиссия утвердила порядок проведения дистанционного электронного голосования, в котором указано, что принять участие в ДЭГ "имеет право гражданин РФ, не имеющий регистрации по месту жительства на территории РФ, получивший гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля 2019 года номер 183". В упомянутом документе речь идет о порядке приема в российское гражданство жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Для участия в ДЭГ им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А голосовать они смогут только за партийные списки, поскольку не имеют регистрации в одномандатных округах на территории РФ. Россияне с Донбасса смогут реализовать свое активное избирательное право и традиционным образом: для них будут открыты участки в Ростовской области.