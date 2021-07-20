"Жуковский" планирует подписать 15 соглашений по перевозке грузов на МАКСе

Международный аэропорт Жуковский планирует подписать 15 соглашений о сотрудничестве с транспортными компаниями на площадке открывающегося 20 июля авиакосмического салона МАКС - 2021. Об этом рассказал "РГ" генеральный директор грузового оператора аэропорта компании "Жиа Карго" Евгений Солодинин.

"Ожидаемый экономический эффект для "Жиа и нашего базового грузоперевозчика - авиакомпании Sky Gates, которая готовит расширенную программу разлета из аэропорта Жуковский, составляет в ближайшие полтора года около 150 млн долларов. Это совокупная стоимость данных контрактов и соглашений", - сказал Солодинин.

По его словам, в число участников переговоров входят компании-агенты, которые занимаются продажами значительных объемов грузов. Среди них такие консолидаторы, как DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel, Major logistic и другие. Планируется также проведение переговоров о расширении партнерства с "Почтой России" и "Сбер Логистикой".

Выполняемая в настоящий момент времени программа рейсов в Китай и Европу получит значительное развитие. В перевозках будут преобладать грузы, связанные с IT. В частности, запланирована доставка большого количества серверных стоек, оборудование для технологий 5G. Существенные контракты планируется также подписать на перевозку комплектующих из Южной Кореи на Горьковский автозавод. На экспорт пойдут грузы в рамках программы международного военно-технического сотрудничества. Значительно возрастет объем перевозок товаров с площадок электронной коммерции. "Жиа Карго" уже достигнуты принципиальные договоренности с рядом логистических операторов и таможенных представителей. Во время авиасалона "МАКС" будут проведены дополнительные переговоры с компаниями, занимающимися e-commerce.

На сегодняшний день аэропорт обрабатывает около 15 тысяч посылок в неделю. Но уже с сентября планируется увеличить объемы до 15 тысяч посылок в сутки. Эти планы базируются на прогнозах роста спроса на грузовые авиаперевозки. В ситуации с ограничением международного пассажирского авиасообщения на фоне пандемии коронавируса значительно вырос объем перевозок грузовых авиакомпаний. Если до пандемии 60% грузов могли перевозиться на пассажирских рейсах, то сейчас соотношение поменялось, пассажирскими воздушными судами перевозится только 30% грузов, отметил Солодилин.

Спрос на грузовые авиаперевозки также подстегивается развитием удаленных продаж. Товары должны быть доставлены быстро: в течение 10-14 дней. А это может обеспечить только авиатранспорт, пояснил он.

"Доля электронной коммерции в общем грузовом потоке на авиатранспорте сегодня составляет около 20%. Анализ рынка показывает, что в обозримом будущем эта доля может увеличиваться на 5-8% ежегодно", - сказал Солодинин.