34 региона подготовили документы для комплексного развития территорий

Более 30 регионов уже приняли нормативные акты, необходимые для комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказала директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя Мария Синичич на VII Байкальском саммите РГУД.

По предварительному анализу для комплексного развития территорий в России подходит около 20 тысяч гектаров, , на которых может появиться 80 млн кв.м жилья, рассказала Синичич. Для реализации этого механизма регионы должны сначала принять ряд нормативных актов - правила определения границ территорий, подлежащих КРТ, определения начальной цены торгов на право заключения договора, порядок утверждения проектов КРТ нежилой застройки и пр. Такие документы уже приняли в той или иной мере 34 региона, сообщила представитель Минстроя. Остальные приняли по одному документу или находятся в стадии согласования.

Сейчас у регионов возникает много вопросов о КРТ. В частности, о земельно-имущественных отношениях, о расселении жилья, проведении торгов, предоставлении равноценного и равнозначного жилья. Минстрой дает разъяснения этих моментов. "При необходимости будем вносить изменения в нормативные акты для упрощения реализации комплексного развития территорий", - добавила Синичич.