80 лет назад под Оршей прозвучали первые боевые залпы легендарной "катюши"

В Оршанском районе Беларуси прошел международный фестиваль, приуроченный к 80-летию первого залпа огневой установки БМ-13 - легендарной "катюши". В Оршу приехали немало гостей из России.

Грандиозный памятник на левом высоком берегу Днепра "За нашу Cоветскую Родину", возведенный в 1966 году, в народе получил ласковое название "Катюша". На открытии мемориала, спустя 25 лет после боевого крещения 14 июля 1941 года, присутствовали и выжившие бойцы легендарной батареи капитана Ивана Андреевича Флерова.

Отдельная экспериментальная батарея реактивных минометов под командованием одного из лучших артиллеристов Красной армии была создана в первые дни войны. А уже 14 июля флеровцы возле деревни Пищалово открыли огонь в направлении Оршанского железнодорожного узла по скоплению вагонов с техникой, боеприпасами и живой силой противника. Восьмисекундного залпа хватило, чтобы железнодорожная станция с немецкими эшелонами была охвачена пламенем. Взрывы переворачивали паровозы, а 10-тонные немецкие танки швыряло, словно игрушечные кубики.

Участники межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" из города Электросталь, где во время войны выпускались снаряды для легендарной установки, по изнуряющей жаре преодолели 650 километров. На протяжении пяти лет они занимаются восстановлением раритетных машин советского производства. На них и приехали. В память о первом фестивале соседи передали в местный музей точную копию снаряда для "катюши".

Председатель организации Игорь Комолов рассказал:

- С неподдельной гордостью мы принимаем участие в этом фестивале в честь 80-летия первого боевого применения "катюши". Стараемся быть в курсе всех белорусских событий, потому что мы - один народ, мы - славяне, и наша братская дружба насчитывает века. Уверен, что этой дружбе никогда не стареть.

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- "Катюша" стала одной из первых систем залпового огня в мире, - сказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Геннадий Козловский. - Уникальная разработка подтвердила свою эффективность на полях сражений и получила дальнейшее развитие в современных комплексах и системах залпового огня, которые по праву считаются мощнейшими средствами огневого поражения".

Оценить "потомков" легенды - современные образцы техники ВС Беларуси - гости смогли на выставке. Многие не упустили возможности поучаствовать в мастер-классах по боевым единоборствам, квестах на знание истории о войне, а еще вместе спеть один из самых узнаваемых хитов военного времени, который, по одной из версий, и дал ласковое название грозному оружию. Акция "Споем "Катюшу" вместе" стала ярким аккордом уникального фестиваля, который, несомненно, станет еще одним знаковым событием в культурной жизни Орши и с каждым годом будет собирать еще больше гостей, в том числе из братской России.