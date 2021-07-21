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21.07.2021 18:15
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Цены на сахар и подсолнечное масло остаются стабильными

Текст: Татьяна Карабут
Цены на сахар в магазинах остаются стабильными, несмотря на то, что соглашения о заморозке между производителями и торговыми сетями закончили свое действие 1 июня, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Она напомнила, что аналогичные соглашения до 1 октября еще действуют по подсолнечному маслу - по ним литр подсолнечного масла не должен стоить в рознице выше 110 рублей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Чтобы удержать цены, правительство выделило на поддержку производителей сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей - 3 млрд рублей сахарозаводам и 6 млрд рублей производителям масла. Выдавать поддержку предприятиям начали 15 июля и на данный момент почти 500 млрд рублей распределено. Чтобы претендовать на эту поддержку, предприятия должны гарантировать, что не будут повышать цены на свою продукцию при продаже в розницу.

Кроме этого, было решено обнулить пошлину на ввоз сахара в объеме 350 тыс. тонн с 15 мая по 31 августа 2021 года, чтобы безболезненно дождаться сахара от нового урожая сахарной свеклы.

По словам Абрамченко, уже поставлено более 37 тыс. тонн импортного сахара. Его приобрели в основном кондитерские предприятия.

Сахар по результатам прошлого года стал самым подорожавшим продуктом из-за сокращения посевных площадей и плохого урожая на фоне непогоды. Поэтому, чтобы избежать повторения ситуации в этом году, посевные площади под сахарную свеклу увеличены на 90 тыс. га, отметила вице-премьер.

На подсолнечник и рапс сейчас действуют повышенные экспортные пошлины, а с 1 сентября плавающая пошлина начнет действовать для подсолнечного масла. Это также позволит стабилизировать цены на эту продукцию.

"Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения, позволили удержать цены и, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства", - заключила Виктория Абрамченко.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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