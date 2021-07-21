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21.07.2021 23:32
Рубрика: В мире

Александр Рар: Крикливая дипломатия Киева в итоге проиграла

Текст: Алексей Чуриков
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и США нашли "конструктивное решение" по вопросу "Северного потока - 2". Он сообщил, что Берлин и Вашингтон намерены в дальнейшем поддерживать зеленую энергетику на Украине и будут работать "над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии". Окончание спора между США и Германией по вопросу завершения строительства российского газопровода вызвало бурную реакцию со стороны Украины. О том, какие уроки следует извлечь Киеву из этой истории, в беседе с "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

- Немцы сейчас взяли обязательство перед американцами в том, что они будут "пытаться", это важно, поскольку заставить они никого не могут, но будут "пытаться" договориться с Россией, чтобы она по-прежнему не исключала Украину из большой игры. Другими словами - чтобы по-прежнему какие-то потоки российского газа, которые идут на Запад, шли бы не только через трубы "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2", "Турецкого потока", или через Беларусь, но также через Украину. Но здесь возникает очень много вопросов, на которые на данный момент нет ответов.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Путин и Меркель удовлетворены приближающимся завершением "Северного потока-2"

Во-первых, украинская газотранспортная сеть морально устарела. Это всем известно, в том числе специалистам, и это не вопрос чьей-либо пропаганды, это факт. Поэтому для дальнейшего функционирования украинской сети необходима ее модернизация. Мы не слышали пока, чтобы немцы собирались каким-то образом эту старую сеть за свои деньги модернизировать, на что, может быть, надеется Украина. Этот вопрос поднимался в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Германию, причем он требовал деньги внаглую, о чем свидетельствует соответствующая реакция СМИ. В итоге - украинское руководство в истерике, потому что их стратегия рухнула.

Они были на сто процентов уверены в том, что Америка и Германия вместе с Европой "добьют" Россию, поломают российскую экономику. А во-вторых, они исходили из того, что американцы закроют "Северный поток - 2". Этого не произошло, и украинцы не знают, что теперь делать. Они не подозревали, что их каким-то образом могут обойти. Киев считал, что Украина - пуп земли, что ее интересы будут во всех отношениях учитываться, а сейчас выясняется, что у Америки и Германии есть другие интересы, отличные от украинских. А именно - сотрудничество с Россией в других сферах, которые совсем не касаются энергетики. Именно поэтому ни президент США Джо Байден, ни особенно канцлер Германии Ангела Меркель не хотят никаких конфликтов в энергетической сфере с Россией, и сотрудничество будет продолжаться в дальнейшем.

Фактически Украина сейчас сидит у разбитого корыта и не хочет этого понимать, не хочет этого признавать. На самом деле всю украинскую дипломатию следовало бы разогнать, поскольку она была нацелена только на то, чтобы объяснять Западу, какая Россия плохая. Но надо понимать, что Запад не прислушался к Украине. И единственное, на что Германия согласилась в ходе переговоров с США, что она не бросит Киев на произвол судьбы. И то, это "не бросит" - чисто теоретический вопрос. Это игра на время со стороны немцев и, в принципе, со стороны американцев. Потому что на сегодняшний день нет никаких сведений, подозрений или индикаторов того, что Россия перестанет качать свой газ через Украину. Россия ведь тоже зарабатывает на этом деньги, да и потом еще три года будет действовать нынешний контракт.

Вся сложившаяся ситуация, конечно, это жесткий абсурд. Как можно в коммерческих сделках заставлять одну страну или структуру прокачивать газ через территорию страны, которая объявляет себя противником своего клиента. Это же нонсенс. К тому же, не надо забывать, что Украина нелегально выкачивала российский газ в 2006-м и в 2009-м году. Поэтому Россия была вправе строить газопроводы в обход Украины и в итоге победила, эти трубы будут проложены. Украина в этом отношении проиграла.

Фото: РИА Новости
О чем договорились США и Германия по газопроводу "Северный поток-2"

Другой важный момент - немцы просто так деньги Киеву давать не будут. Как мы понимаем, Берлин и Вашингтон договорились либо обеспечить Украину кредитами, либо сотрудничеством в сфере новых энергетических технологий, того же водорода. Но и здесь идет игра на время, поскольку никто ни сейчас , ни в ближайшие десять лет этот водород качать не будет. В лучшем случае это может стать интересным проектом только в 30-е годы этого столетия. То есть Украину сейчас фактически пытаются успокоить, говоря, что лет через 10-15 Киев должен перестроить свою экономику на чисто европейский лад. И если Украина хочет в Европейский союз, то ей надо стать "зеленой", и тогда Запад будет ей помогать. Но просто так давать деньги или поддерживать состарившуюся украинскую инфраструктуру на Западе вовсе не собираются.

При этом сама тема политической составляющей вопроса "Северного потока - 2", Украины и договоренностей США с Германией самими немцами воспринимается спокойно. Эта история, скорее всего, никак не отразится даже на будущих выборах в ФРГ. Большинство немецких обывателей выступают против конфликта с Россией. К тому же, согласно опросам общественного мнения, две трети немцев выступают за достройку "Северного потока - 2", то есть против украинской позиции по этому вопросу. Но очень влиятельная часть правящих элит и все средства массовой информации трансатлантического склада просто бьются за Украину.

Кстати, сейчас, после визита Зеленского в ФРГ, наблюдается определенное затишье в немецких СМИ. Они просто не понимают, что же на самом деле произошло, так как были уверены в том, что Украина получит больше. И сейчас просто ждут очередной повод, чтобы снова начать "кусать" Россию. Но ту истерику, которая сейчас наблюдается на Украине, даже самые проукраински настроенные немецкие СМИ вряд ли будут поддерживать. Даже здесь уже начали понимать, что Украине надо перестать играть в интриги - настраивать немцев против американцев, американский Конгресс против американского Белого дома, "зеленых" против христианских демократов.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Немецкие и западные СМИ исповедовали до этого простую формулу: все, что делает Украина - правильно, главное, чтобы было плохо России. К сожалению, это так. Возможно из-за такой поддержки СМИ, а также мозговых центров Европы Киев в итоге и просчитался. Поскольку политики вроде Меркель, Байдена и Макрона на самом деле руководствуются другими, прагматическими интересами. Стоит ли им находиться с Россией в состоянии постоянной холодной войны? Нет конечно. И поэтому они приняли другие, невыгодные Украине решения. Крикливая дипломатия Киева в итоге проиграла.

Ведь Украина только требует и мало что дает взамен. Запад все четко для Украины расписал, что ей делать: реформы, борьба с коррупцией, открытие экономики западным компаниям. И поэтому сейчас Киев приструнили. И немцы будут украинскому руководству говорить то же самое - проводите реформы, становитесь подлинно демократической страной, уничтожайте олигархический режим, создавайте настоящую многопартийную систему, независимые суды и так далее. Вот тогда можно будет говорить о Европе. Украина может требовать, и в чем-то Запад будет ей помогать, пока Россия "плохая". Но когда Западу самому необходимо о чем-то договориться с Москвой, украинское мнение уже никому не интересно, и никто Киев слушать не будет.

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