Американская фирма Ben & Jerry's перестанет продавать мороженое в Израиле

Очередной скандал возник вокруг оккупированных Израилем палестинских территорий: американская фирма Ben & Jerry's заявила, что перестанет продавать там свое мороженое, поскольку поставки сладкого товара в эту зону "противоречат ценностям" компании.

Как следует из официального заявления организации, она не продлит соглашение с местным продавцом, который занимался производством и дистрибуцией мороженого в Израиле. Срок действия соответствующего договора истекает в конце следующего года. В то же время Ben & Jerry's рассчитывает и дальше продавать свой товар в еврейском государстве - только уже через другое соглашение.

"Теперь мы, израильтяне, знаем, какое мороженое не покупать", - написал в Twitter бывший премьер страны Биньямин Нетаньяху. Его преемник Нафтали Беннет назвал решение компании "морально неверным" и заявил, что фирма обозначила свою продукцию как "антиизраильское мороженое". Это "позорная капитуляция перед антисемитизмом", считает министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид. А представитель страны при ООН Гилад Эрдан направил письма властям более 30 американских штатов с просьбой применить против американского производителя соответствующие законы.