Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Вклады сложно назвать хорошей инвестицией, поскольку они не покрывают потребительскую инфляцию уже три года. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По его словам, вклады уступают многим текущим банковским счетам, которые имеют ту же доходность, но с ежемесячным начислением процентов и постоянным доступом к средствам.

В качестве консервативной инвестиции аналитик рекомендовал облигации федерального займа (ОФЗ) или облигации крупных госкомпаний с доходностью около 7 процентов в год.

"При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться - что с ним, что без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке", - отметил Коган.

Открывать вклад стоит на срок от двух лет - долгосрочные вклады имеют наибольшую доходность, пояснил эксперт. Однако процентная ставка даже по таким вкладам на момент открытия будет меньше, чем ключевая ставка Банка России, объяснил он.