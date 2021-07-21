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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Новые знания могут заставить вас отказаться от привычной системы ценностей, на основе которой вы принимали решения.

Телец

Вам будет казаться, что чем больше вы вложите сил в поиск лучшего варианта, тем удачнее окажется ваш выбор.

Близнецы

Вы будете надеяться на авось, и не исключено, что удача будет на вашей стороне.

Рак

Не спешите делать откровенные признания, поскольку реакция окружающих на ваши заявления вряд ли будет очевидной.

Лев

Вы будете упорно добиваться своего, хотя можете ни на шаг не приблизиться к ожидаемым результатам.

Дева

Вам не стоит рассчитывать на легкий успех, поскольку обстоятельства могут оказаться не очень благоприятными.

Весы

Имейте в виду, что перенимать чужой опыт, не адаптируя его к реальной ситуации, не стоит.

Скорпион

Сейчас лучше заниматься теми делами, которые требуют быстроты реакции и легкости в принятии решений.

Стрелец

Лучше не начинать новых дел и не взваливать на свои плечи чужие обязанности.

Козерог

Попытки добиться совершенства в реализации конкретных дел будут обречены на неудачу.

Водолей

Неудачи могут отбить охоту бороться за труднодостижимые цели. Личные интересы будут выше общественных.

Рыбы

Новые начинания могут оказаться интересными и перспективными, но не стоит ввязываться в долгосрочные проекты.

Общество Ежедневник Гороскоп

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