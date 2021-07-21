Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата

Банк России выявил случаи, когда ломбарды выдают займы с условием повышения процентной ставки в последние дни перед сроком возврата, указанным в залоговом билете. Тем самым они обходят закрепленный законом запрет на повышение ставки после того, как заем не был погашен в срок.

В информационном письме Банк России указал ломбардам на недопустимость этой недобросовестной практики. Она приводит к тому, что клиенту, который вовремя не расплатился с ломбардом, потом все труднее погасить задолженность и получить обратно заложенную вещь.

Закон запрещает ломбардам увеличивать ставку после указанного в договоре дня возврата займа. Они вправе обращать взыскание на заложенную вещь не ранее чем через месяц после этого срока.