ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроках вкладов

Центральный банк России обнародовал информационное письмо для коммерческих банков о необходимости предупреждать вкладчиков, если у них приближается окончание срока вклада.

Причина в том, что при автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются.

Банк России предложил, чтобы в этих случаях работники кредитных учреждений заблаговременно объясняли клиентам, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями.

Поступающие в ЦБ РФ жалобы свидетельствуют, что клиентов коммерческих банков, особенно пожилого возраста, не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации.

Регулятор настоятельно рекомендует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий. Это поможет гражданам с максимальной выгодой размещать свои накопления.

Информационное письмо с такими рекомендациями уже опубликовано на сайте ЦБ РФ.