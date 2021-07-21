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21.07.2021 12:05
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроках вкладов

Текст: Александр Проценко
Центральный банк России обнародовал информационное письмо для коммерческих банков о необходимости предупреждать вкладчиков, если у них приближается окончание срока вклада.

Причина в том, что при автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Банк России предложил, чтобы в этих случаях работники кредитных учреждений заблаговременно объясняли клиентам, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями.

Поступающие в ЦБ РФ жалобы свидетельствуют, что клиентов коммерческих банков, особенно пожилого возраста, не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации.

Регулятор настоятельно рекомендует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий. Это поможет гражданам с максимальной выгодой размещать свои накопления.

Информационное письмо с такими рекомендациями уже опубликовано на сайте ЦБ РФ.

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