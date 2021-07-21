Более 67 млн комплектов доз вакцины от COVID-19 введут в оборот до октября

В июле-сентябре в гражданский оборот введут более 67 млн комплектов доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в июле, начиная с сегодняшнего дня, эта цифра составит 12,7 миллиона, в августе - 24,3 миллиона и почти 30 миллионов - в сентябре.

"Мы в правительстве и под председательством председателя правительства, и моим отдельно провели совещания с производителями​​​. Коллеги планируют, что в июле-сентябре этого года будет введено в гражданский оборот более 67 млн комплектов доз вакцины, - заявила вице-премьер.

Она добавил, что эти объемы вакцины позволят привить тех, кто не вакцинировался, и ревакцинировать граждан.