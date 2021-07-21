Будущее страны - в руках сегодняшних детей

Программа по развитию личностного потенциала, которую реализует Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", выходит на финишную прямую: по итогам заключительного третьего конкурсного отбора регионов с нового учебного 2021/2022 года к программе присоединяются 11 новых субъектов РФ. И уже к осени нынешнего года в школах и детских садах 30 российских регионов будут последовательно развивать личностный потенциал детей и педагогов.

В прошлом году были приняты поправки в федеральный закон об образовании, в соответствии с которыми особое значение придается воспитанию подрастающего поколения. В новом законе воспитание определяется как "развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения…". Таким образом, развитие личности ребенка, развитие человеческого потенциала становится приоритетом государственной политики. Именно на решение этой задачи и направлена программа по развитию личностного потенциала, которая реализуется с 2016 года. О ее содержании, приоритетах, первых итогах и перспективах "РГ" рассказал руководитель фонда Петр Положевец.

Петр Григорьевич, каковы цели и задачи программы по развитию личностного потенциала?

Петр Положевец: Если коротко, то цель программы - научить наших детей быть счастливыми и успешными, управлять свои мышлением, эмоциями, отношениями с другими людьми. Личностный потенциал - это комплексная категория, которая включает три основных компонента: способность личности выбирать, делать это свободно и осознанно, ставить цель и достигать ее, а также противостоять давлению, угрозам, чувствовать себя уверенно в нашем меняющемся мире. Эти качества особенно важны в условиях быстрых перемен: уметь быстро адаптироваться к ним, не впадать в стресс от быстрых изменений, сохранять самообладание, принимать решения и выбирать.

Как же это можно сформировать в ребенке?

Петр Положевец: Заложить основы будущей успешности и самореализации человека можно в школе. Помогая нашим школам изменить свою среду и культуру, а педагогам и управленцам системы образования - самим личностно развиваться, мы стремимся помочь детям расти свободными, счастливыми и в будущем успешными. Именно им через 20-30 лет предстоит принимать управление страной. И от нас сегодня зависит, будут это свободные, успешные люди, совершающие осознанные поступки, которые делают страну сильнее, или наоборот.

В центре программы - личность как главная ценность. Причем личность и ребенка, и педагога. В первую очередь программа развивает личностный потенциал, социально-эмоциональные навыки педагога. А если педагог и управленец системы образования освоили этот новый подход сами и изменились, они начинают такую же целенаправленную работу с детьми. В программу вовлекаются и родители. Сегодняшней школе - мы все должны это признать - приходится работать с неординарными детьми в неординарном мире. Мы просто обязаны подготовить их, да и себя тоже, к постоянным изменениям, помочь им сформировать высокую чувствительность к этим изменениям и способность к адаптации.

Кто разрабатывал программу развития личностного потенциала?

Петр Положевец: Программа основана на разработках ведущих отечественных ученых, изучающих феномен личностного потенциала, субъективное благополучие и мотивацию: Дмитрия Леонтьева, Тамары Гордеевой, Анны Фам и Евгения Осина. Ученые считают, что от личности и мотивации в конечном итоге зависит больше, чем от интеллекта и одаренности, что самодисциплина, например, лучше предсказывает академические успехи, чем уровень интеллекта. Так, Дмитрий Леонтьев в своих работах подчеркивает, что одаренность в отрыве от личностного развития служит источником кризисов и проблем, причем чем больше одаренность, тем сильнее кризисы. Встречаются люди, "которые не справляются со своей одаренностью, если личность за ней не поспевает". Ученые уверены, что учащиеся с высоким личностным потенциалом способны одновременно достичь успехов в учебе и психологического благополучия. Люди же с низким личностным потенциалом могут достигать успеха, но платят за это высокую цену. Как утверждают исследователи, они не могут быть и успешны, и счастливы одновременно. Или субъективное благополучие, или успех.

Кто и где реализует вашу программу? Как в нее можно попасть?

Петр Положевец: Наш фонд заключает договор с органами исполнительной власти (ОИВ) в сфере образования региона, где каждая из сторон принимает на себя определенные обязательства. Обязательства фонда заключаются в том, чтобы предоставить методики и обучающие материалы, обучить в регионе команду внедрения. А регион принимает на себя обязательства масштабировать программу своими силами, через включение этой работы в госзадание организации-оператора. Обычно это институт развития образования региона, институт повышения квалификации или педагогический вуз. Модель реализации и масштабирования - сверху вниз: от органов исполнительной власти в сфере образования до каждой образовательной организации, каждого персонального участника образовательных отношений.

Сейчас в программе участвуют 30 регионов, более 550 образовательных организаций, более 6000 педагогов, методистов, экспертов, преподавателей. До конца года в нее войдут еще более 1000 школ и детских садов. В реализации программы также задействованы 16 педагогических и общегуманитарных университетов. Причем наша программа не отлита в камне, она постоянно развивается, дополняется новыми идеями, постоянно проверяются гипотезы, вносятся изменения.

Какие организации курируют программу со стороны ее научной составляющей?

Петр Положевец: У программы мощная научная поддержка: в Московском государственном педагогическом университете (МГПУ) создана лаборатория развития личностного потенциала в образовании. Ее сотрудники сопровождают весь обучающий цикл преподавателей и управленцев образования. Партнерами программы также являются Международная лаборатория позитивной психологии НИУ "Высшая школа экономики", Федеральный институт развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, институты Российской академии образования. Кроме того, создан консорциум университетов для запуска сетевой исследовательской магистратуры по развитию личностного потенциала, что позволяет замкнуть цикл подготовки и переподготовки педагогических кадров.

Главные действующие лица программы - работники органов управления образованием и педагоги. Что конкретно они совершенствуют в своих школах и детских садах благодаря участию в программе?

Петр Положевец: По модели, которая масштабируется сейчас, каждая школа или сад проходит полный цикл погружения в программу. Первый шаг - обучение команды управленцев. Это директор образовательного учреждения, его заместители, психолог. Любые изменения начинаются с управления: если директор не будет разделять ценности программы, ее идеологию, не будет поддерживать педагогов в их развитии, ничего не получится. Затем команда управленцев проводит диагностику своей среды, и в рамках обучения разрабатывает концепцию проекта создания в своей школе или детском саду личностно-развивающей образовательной среды. Каждая группа проводит диагностику ситуации в школе - оценивают степень свободы, степень возможностей для творчества и самореализации (догматичная это среда или карьерная), выбирают направление развития, создают совместный проект. Наши консультанты помогают его доработать, подобрать нужные инструменты. Затем команда внедрения вовлекает в проект всех педагогов.

Параллельно педагоги обучаются работе с различными методиками, формирующему оцениванию, развивающей обратной связи. И только потом начинается работа с детьми и родителями.

Как участие в программе помогает региону развивать свою систему образования?

Петр Положевец: В прошлом году был принят закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". И так получилось, что весь инструментарий и методический багаж программы очень гармонично укладывается в цели и задачи реализации этих изменений. В этом году все школы разрабатывают, а с сентября начинают у себя реализовывать рабочие программы воспитания. Участники нашего проекта уже разработали такие программы на базе наших методик и образовательных решений.

Хочу заметить, что в соответствии с рекомендациями примерной рабочей программы воспитания важны не персональные достижения, а результаты коллективной работы детей. И лучшей будет считаться не та школа, где есть победители профильных олимпиад и многие выпускники поступают в вузы, а та, где дети имеют большую свободу для творчества, самовыражения и совместных достижений, где можно свободно выражать свое мнение, где на уроке есть не только правильные и неправильные ответы, а можно и нужно думать, потому что есть вопросы, на которые любой ответ правильный.

Можно ли уже подвести первые итоги реализации программы в образовательных организациях?

Петр Положевец: Это пока не итоги, а, скорее, эффекты, которые уже сейчас видны и которые можно оценить. В исследованиях изменений личностного потенциала приняли участие около двух тысяч учеников начальной школы, 87 их педагогов из 52 школ, а также более двух тысяч восьмиклассников из 60 школ 11 регионов. Были выявлены устойчивые взаимосвязи характеристик личностного потенциала педагогов и результатов детей. Обнаружена взаимосвязь сформированности навыков достижения цели, работы с другими, управления эмоциями учащихся начальной школы и аспектов личностного потенциала их педагогов: толерантность к неопределенности, мировоззренческая активность, ответственность, жизненная позиция личности.

Исследования также показали рост ключевых характеристик личностного потенциала управленцев и педагогов: рост жизнестойкости, снижение установки на заданность и неизменяемость способностей, рост профессиональной мотивации. Поскольку важные характеристики педагога и управленца улучшаются в процессе реализации программы, есть основания предполагать, что и результаты детей со временем будут улучшаться.

Мы видим, что программа также меняет образовательную среду. Исследования, проведенные в 53 образовательных организациях Калужской, Ярославской, Калининградской, Липецкой областей, ХМАО и Алтайского края подтвердили, что в них увеличивается доля творческой среды за счет догматической и карьерной, а также растут параметры личностно-развивающей среды, положительно влияющие на личностное развитие учащихся: широта, безопасность, мобильность, осознаваемость, эмоциональность и т.д.

Каких результатов программы вы хотели бы добиться в перспективе ближайших 2-3 лет?

Петр Положевец: Речь не идет о перспективе в 2-3 года - так быстро сознание людей, а тем более привычки, не меняются. Но мы видим, как может все измениться в долгосрочной перспективе, когда те дети, которые сейчас поступают в школу (а многие из них уже занимались по нашим методикам в детском саду), окончат ее, выберут свой жизненный путь и начнут по нему двигаться. Если говорить о программе, как организационной единице, то в рамках существующей модели наши ориентиры - 30 регионов, более 2100 школ и садов, более 24 тысяч педагогов. Мы планируем увеличить охват, начинаем новую модель распространения - делаем наши методики открытыми. Можно пройти дистанционное обучение, овладеть методиками и начать их использовать.

Какое влияние на наше общество способна оказать программа, если она будет реализоваться в большинстве образовательных учреждений страны?

Петр Положевец: Сегодня от нас самих зависит, в какой стране мы будем жить завтра. И прежде всего - какими вырастут наши дети, будут ли они сильными, свободными, творческими и счастливыми, или нет. Такой будет и страна. Поэтому наша цель - сделать наше образование ориентированным на личность ребенка и педагога, поднять статус педагога в обществе. И мы рассчитываем, что наша программа постепенно приведет именно к таким изменениям.

Справка

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" создан для совершенствования системы образования. Он реализовал программу социально-эмоционального развития, программу развития навыков ХХI века и когнитивных компетентностей. В 2016 году команда фонда начала разработку и в 2018 году запустила программу по развитию личностного потенциала, включив в нее все свои разработки предыдущего периода. Методологическая основа программы - теория личностного потенциала человека, разработанная доктором психологических наук, профессором НИУ "ВШЭ" и МГУ им. Ломоносова Д.А.Леонтьевым и его школой; позитивная психология, педагогика достоинства академика РАО, доктора психологических наук, профессора-исследователя НИУ "ВШЭ" А.Г.Асмолова; а также курсы "Диагностика и проектирование личностно-развивающей образовательной среды" В.А. Ясвина и "Стратегическое проектирование в образовательной организации" А.М. Моисеева (оба - МГПУ).

Программа предлагает системное комплексное решение для образовательных организаций по сопровождению развития ребенка с 5 до 18 лет с учетом его возрастных особенностей и вовлекает в этот процесс ключевых участников: педагогов, родителей, управленцев образовательных организаций, органы исполнительной власти в сфере образования, институты повышения квалификации и развития образования в регионах.