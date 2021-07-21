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21.07.2021 20:10
Рубрика: Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроке окончания вклада

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Банк России порекомендовал кредитным организациям предупреждать вкладчиков о приближающемся окончании срока вклада, а также объяснять им, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями. Об этом говорится в информационном письме, опубликованном ЦБ.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

При автоматическом продлении вклада ставка по нему может снижаться вплоть до 0,001% годовых (становиться ставкой "до востребования"), а иногда, в зависимости от условий договора по вкладу, деньги могут переводиться и на текущий счет, на который проценты не начисляются вообще. Так, Банк России указал, что получает обращения вкладчиков, особенно пожилых, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его продления.

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Как следует из письма регулятора, ЦБ рекомендует банкам извещать вкладчиков способом, предусмотренным договором банковского вклада (это может быть что угодно: звонок, письмо, смс-сообщение и т.д.), об истечении срока вклада не раньше чем за 14 календарных дней и не позднее чем за три календарных дня до даты истечения срока вклада.

Банкам, по мнению ЦБ, следует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях деньги останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий. Это поможет гражданам с максимальной выгодой размещать свои накопления, рассчитывают в ЦБ.

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