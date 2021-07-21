Бюджет ПФР с такими параметрами обсудила Российская трехсторонняя комиссия, они могут меняться в ходе дальнейших обсуждений в Госдуме.

Из материалов к проекту следует, что число людей, получающих страховые пенсии, расти не будет: в следующем году их получат 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн, в 2024 году - 38,86 млн человек.

В 2018 году одновременно с повышением пенсионного возраста было решено повышать страховую пенсию по старости на тысячу рублей в год, напоминает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В 2018 году средний размер страховых пенсий составлял 14,4 тыс. рублей в месяц.

При этом Рязанский подчеркивает, что если уровень инфляции по итогам 2021 года превысит планируемую с 1 января 2022 года индексацию на 5,9%, то, соответственно, размер этой индексации будет увеличен. Сенатор напоминает, что ежегодное повышение пенсий теперь гарантировано Конституцией.