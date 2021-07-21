Число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в результате наводнений в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, семеро числятся пропавшими без вести. Еще четверо стали жертвами стихии в городе Гунъи. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные местных властей.

Как проинформировали в МИД КНР, иностранных граждан среди жертв наводнения нет. Эту информацию подтвердил и пресс- атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

"Мы связались с властями города Чжэнчжоу. Нам сообщили, что среди пострадавших и погибших российских граждан нет. Равно как и других иностранных граждан", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. Водохранилища оказались переполнены, как минимум одна плотина в Гунъи не выдержала напора воды. В Чжэнчжоу были затоплены тоннели метро, несколько поездов с пассажирами оказались заблокированы, люди провели несколько часов воде, пока их не эвакуировали спасатели.

Счет пострадавших от наводнений в провинции Хэнань превысил 30 тысяч человек, более 200 тысяч были эвакуированы. Из-за стихии было перекрыто движение по главным магистралям провинции. Полностью парализована транспортная система Чжэнчжоу, школы и больницы закрыты.