Число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

Как проинформировали в МИД КНР, иностранных граждан среди жертв наводнения нет. Эту информацию подтвердил и пресс- атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.
"Мы связались с властями города Чжэнчжоу. Нам сообщили, что среди пострадавших и погибших российских граждан нет. Равно как и других иностранных граждан", - приводит его слова ТАСС.
Напомним, из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. Водохранилища оказались переполнены, как минимум одна плотина в Гунъи не выдержала напора воды. В Чжэнчжоу были затоплены тоннели метро, несколько поездов с пассажирами оказались заблокированы, люди провели несколько часов воде, пока их не эвакуировали спасатели.
Счет пострадавших от наводнений в провинции Хэнань превысил 30 тысяч человек, более 200 тысяч были эвакуированы. Из-за стихии было перекрыто движение по главным магистралям провинции. Полностью парализована транспортная система Чжэнчжоу, школы и больницы закрыты.