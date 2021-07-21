Число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

Новости

"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
Полузащитник "Краснодара" Олссон перешел в "Андерлехт" 13:07
В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 13:05
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет 12:59
Кремль не будет усиливать безопасность после сообщений о слежке за Макроном 12:58
Памфилова рассказала о темпах вакцинации членов избиркомов 12:58
Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 12:51
В Беларуси предложили увеличить срок полномочий парламента 12:51
Песков: Мы не согласны, что есть закрытость властей по теме коронавируса 12:44
ЦИК посчитал свои трудозатраты на заверение партийных списков 12:42
Названо ключевое отличие Checkmate от других истребителей РФ 12:42
Уралец отсудил 330 тыс за повреждения авто при установке сигнализации 12:35
Путин обсудит с правительством цены и ситуацию с коронавирусом 12:28
Вышел трейлер нового сериала про Чипа и Дейла с Дональдом Даком и Плуто 12:19
Глава СК выслушал доклад о "частной тюрьме" в Ленинградской области 12:17
В Крыму будут закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения 12:17
Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при наводнении в Хэнани нет 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 13:37
Рубрика: В мире

Число жертв наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек

Текст: Юрий Когалов
Как минимум 25 человек погибли в результате наводнений в китайском городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань, семеро числятся пропавшими без вести. Еще четверо стали жертвами стихии в городе Гунъи. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные местных властей.

Как проинформировали в МИД КНР, иностранных граждан среди жертв наводнения нет. Эту информацию подтвердил и пресс- атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при наводнении в Хэнани нет

"Мы связались с властями города Чжэнчжоу. Нам сообщили, что среди пострадавших и погибших российских граждан нет. Равно как и других иностранных граждан", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, из-за продолжавшихся несколько дней ливней в провинции Хэнань начались паводки. Водохранилища оказались переполнены, как минимум одна плотина в Гунъи не выдержала напора воды. В Чжэнчжоу были затоплены тоннели метро, несколько поездов с пассажирами оказались заблокированы, люди провели несколько часов воде, пока их не эвакуировали спасатели.

Счет пострадавших от наводнений в провинции Хэнань превысил 30 тысяч человек, более 200 тысяч были эвакуированы. Из-за стихии было перекрыто движение по главным магистралям провинции. Полностью парализована транспортная система Чжэнчжоу, школы и больницы закрыты.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Психиатры признали невменяемым устроившего стрельбу в казанской школе
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро