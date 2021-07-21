Что представила Беларусь на МАКС-2021

Пять белорусских компаний представили свою продукцию и новые разработки на Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в эти дни в подмосковном Жуковском. В ­выставке будут участвовать конструкторское бюро "­Дисплей", 558 авиаремонтный завод, компания "Инте­грал", УП "407 техникс" и "Белтехэкспорт".

"Дисплей" занимается разработкой видеомониторов, авиационных дисплеев, ЭВМ специального назначения, ­микродисплейных систем. ­Восемьдесят лет в этом году исполнилось 558 АРЗ - на МАКС‑2021 можно будет узнать о ремонте, модернизации и сервисном обслуживании авиационной техники.

Авиасалон проходит в пятнадцатый раз. В этом году на нем будет представлено несколько интересных новинок. Так, презентуют легкий многоцелевой самолет "Байкал 901", который в перспективе заменит Ан‑2. По сравнению со своим предшественником, "Байкал" обладает меньшими габаритами, большей скоростью и возможностью дольше летать без дозаправки, не уступая при этом по надежности и универсальности Ан‑2. Скорость турбовинтового самолета составит триста километров в час, максимальная дальность полета - три тысячи километров.