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21.07.2021 12:08
Рубрика: Власть

ЦИК: На выборах всех уровней выдвинуто более 45 тысяч кандидатов

Текст: Галина Мисливская
В Единый день голосования в России состоятся 4 407 выборов и местных референдумов, на которых выдвинуто 45 696 кандидатов. Из них 39 907 человек - от 25 партий и 5 796 - в порядке самовыдвижения. Такие цифры огласила на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На выборах в Госдуму 15 партий выдвинули 5 806 кандидатов, в том числе 4 178 по федеральным спискам и 2 211 по одномандатным округам. Еще 174 человека участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. В понедельник Центризбирком зарегистрировал первый партийный список (ЛДПР) на ближайшем заседании планируется рассмотреть еще семь заявок. В одномандатных округах зарегистрировались 34 кандидата от четырех партий (ЛДПР - 11, "Справедливая Россия - За правду" - 5, КПРФ - 7, "Единая Россия" - 11).

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По сравнению с прошлыми выборами в Госдуму количество партий сократилось: в 2016 году в них участвовали 22 объединения, в 2021 году - 15, но, по мнению Эллы Памфиловой, на конкурентности кампании это не скажется. На предыдущих выборах места в бюллетенях получили 14 партий, в этом году, надеются в ЦИКе, этап регистрации успешно преодолеют все пятнадцать. Отметим, что одной из них - Российскому общенародному союзу - для регистрации надо собрать не менее 200 тысяч подписей.

Также в Единый день голосования пройдет в общей сложности 69 избирательных кампаний регионального уровня. Девять субъектов напрямую выберут губернаторов, там уже выдвинуто 47 кандидатов от 13 партий, больше всего - в Хабаровском крае (девять). Кроме того, состоятся выборы новых составов парламентов 39 субъектов и довыборы в 21 региональное заксобрание. Здесь за мандаты поборются 14 275 кандидатов, в том числе 11 773 от 21 партии и 283 самовыдвиженца.

На муниципальном уровне пройдет 4 318 выборов в 84 субъектах и 19 местных референдумов в двух регионах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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