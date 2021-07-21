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21 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 21 июля 2021 года № 37 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 21 июля 2021 г.
Опубликован 21 июля 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Павлов Николай Николаевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию на территории Республики Дагестан отмечаю, что в республике наблюдается тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

Еженедельный прирост случаев за последние четыре недели составляет от 797 до 1380 случаев, в среднем ежедневно регистрировалось 197 случаев новой коронавирусной инфекции.

Среднесуточный темп прироста заболеваемости в республике достигает 0,51 %. Коэффициент распространения инфекции варьирует от 1,1 до 1,4.

Отмечается рост показателя заболеваемости среди возрастной категории лиц 60 и старше лет в динамике с 21.06.2021 по 18.07.2021 в 1,6 раза (с 80,7 до 127,1 на 100 тыс. населения данной возрастной группы), 30-59 лет в 1,7 раза (с 32,0 до 52,8), 65 лет и старше в 1,5 раз (с 57,3 до 85,8), 15-17 лет в 7,9 раза (с 2,2 до 17,4);

Доля студентов в структуре заболевших за этот период составляла от 0,4 % до 2,2 %, что свидетельствует о сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации среди данного контингента. Доля работающих лиц составляет от 4,8% до 8,0%.

Продолжается рост заболеваемости внебольничной пневмонией за указанный период в 1, 7 раза (с 48,0 до 82,7 на 100 тыс. населения).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1 работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения;

- образования в т. ч. дополнительного образования спортивной направленности;

- социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли;

- общественного питания;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2 государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Республики Дагестан, работникам органов власти Республики Дагестан и подведомственных им организаций.

1.3 обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет.

1.4 лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

1.5 сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу.

1.6 работники рыболовецких и промысловых судов.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Дагестан, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. представить в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих.

2.2 в срок до 09.08.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.3 усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения прививок, преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии, используя наглядную информацию.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6,3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Республики Дагестан:

4.1 обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

4.2 обеспечить контроль за представлением индивидуальными предпринимателями и организациями всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, в медицинские организации по месту расположения списков работающих.

4.3 определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения цели с учетом охвата вакцинацией лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления

4.4 разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели.

4.5 обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями.

4.6 организовать подворные обходы (при необходимости) для иммунизации маломобильных лиц.

4.7 обеспечить надлежащие условия транспортирования и хранения вакцин новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и безопасность иммунизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак".

4.8 обеспечить еженедельное представление отчетности об иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе каждого муниципального образования, а в г. Махачкале - в разрезе медицинских организаций в отдел надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

4.9 организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, начальникам территориальных отделов, их заместителям и представителям в районах обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Павлов



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