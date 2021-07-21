Дан прогноз по рублю с учетом новой ставки ЦБ и налогового периода

Новости

В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского 05:46
Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров 05:03
Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего 05:00
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Дан прогноз по рублю с учетом новой ставки ЦБ и налогового периода

Текст: Георгий Панин
Быстрое восстановление глобальной экономики и связанный с этим энтузиазм инвесторов сменился страхами. Их питает усиление заболеваемости новым штаммом и прогнозы, что на этом фоне американская и глобальная экономики начнут замедляться. А ФРС США, возможно, начнет нормализовать денежно-кредитную политику раньше, чем сейчас ожидается.

В результате рискованные активы распродаются, а капитал возвращается в доллары, евро и йену. Однако, этот процесс еще не достиг глобальных масштабов. Низкие ставки и огромная ликвидность пока остаются на рынках.

Фото: iStock
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин, рассказал о дальнейшем положении рынков и дал прогноз по курсу рубля до конца месяца:

- Падение на 3-4 процента уже были на американском рынке в этом году. Это случилось в конце февраля и в середине мая. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Прежде всего, как изменится эпидемиологическая обстановка после снятия ограничений в Великобритании и с началом Олимпийских игр.

Также нужно последить, как пройдет заседание Европейского ЦБ на этой неделе, учитывая недавнее повышение целевого показателя инфляции выше 2 процентов. Скорее всего, пройдет спокойно и ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику без изменений. Курс евро, вероятно, снизится к доллару в ближайшей перспективе. И мы увидим в паре EUR/USD уровень 1,175.

Теперь о нефти. В воскресенье прошла встреча министров стран-участников соглашения ОПЕК+. Договорились с августа увеличивать добычу нефти ежемесячно на 0,4 миллиона баррелей в сутки. К концу года общее предложение нефти странами ОПЕК+ должно вырасти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это позволит сократить дефицит предложения на фоне роста спроса.

Нефть после сообщений об этой договоренности упала более чем на 7 процентов, до 68 долларов за баррель BRENT. Но во вторник немного выросла до 69 долларов.

Наиболее негативным для валютных и фондовых рынков является неопределенность. Соглашение, которое подписано в воскресенье, было ожидаемым. И поэтому, скорее всего, оно не окажет на котировки нефти сильного давления. Следующая министерская встреча назначена на 1 сентября.

Фото: РИА Новости
Когда спрос на нефть в мире вернется на прежний уровень

Пока российская валюта немного слабеет в июле, торгуясь в паре к доллару в диапазоне 74,0-74,77 рубля. Дальнейшие перспективы ее курса будут зависеть как от изменений на глобальных валютных рынках (усиления или ослабления инфляции, решений центральных банков, курса доллара, цены на нефть), так и от внутрироссийской повестки. В пятницу состоится заседание правления ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается, что она будет повышена на 0,75 или 1 процент. Такое решение может помочь укреплению рубля.

Кроме того, на этой неделе начинается период уплаты налогов экспортерами. Это увеличит спрос на рубли и поможет его укреплению. Учитывая некоторую нервозность на рынках, сильного укрепления рубля ждать не стоит. Но окрепнуть до 73,4 за доллар и 87,5 за евро к концу недели он вполне может.

В целом ситуация на глобальном валютном рынке остается неопределенной. Скорее всего, такой она сохранится до конца июля. Потом начнут поступать новые данные по инфляции в США и станет понятно, как развивается эпидемическая ситуация в Великобритании и других странах.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае