Дан прогноз по рублю с учетом новой ставки ЦБ и налогового периода

Быстрое восстановление глобальной экономики и связанный с этим энтузиазм инвесторов сменился страхами. Их питает усиление заболеваемости новым штаммом и прогнозы, что на этом фоне американская и глобальная экономики начнут замедляться. А ФРС США, возможно, начнет нормализовать денежно-кредитную политику раньше, чем сейчас ожидается.

В результате рискованные активы распродаются, а капитал возвращается в доллары, евро и йену. Однако, этот процесс еще не достиг глобальных масштабов. Низкие ставки и огромная ликвидность пока остаются на рынках.

Специально для "Российской газеты" основатель Frendex Group Руслан Пичугин, рассказал о дальнейшем положении рынков и дал прогноз по курсу рубля до конца месяца:

- Падение на 3-4 процента уже были на американском рынке в этом году. Это случилось в конце февраля и в середине мая. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Прежде всего, как изменится эпидемиологическая обстановка после снятия ограничений в Великобритании и с началом Олимпийских игр.

Также нужно последить, как пройдет заседание Европейского ЦБ на этой неделе, учитывая недавнее повышение целевого показателя инфляции выше 2 процентов. Скорее всего, пройдет спокойно и ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику без изменений. Курс евро, вероятно, снизится к доллару в ближайшей перспективе. И мы увидим в паре EUR/USD уровень 1,175.

Теперь о нефти. В воскресенье прошла встреча министров стран-участников соглашения ОПЕК+. Договорились с августа увеличивать добычу нефти ежемесячно на 0,4 миллиона баррелей в сутки. К концу года общее предложение нефти странами ОПЕК+ должно вырасти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это позволит сократить дефицит предложения на фоне роста спроса.

Нефть после сообщений об этой договоренности упала более чем на 7 процентов, до 68 долларов за баррель BRENT. Но во вторник немного выросла до 69 долларов.

Наиболее негативным для валютных и фондовых рынков является неопределенность. Соглашение, которое подписано в воскресенье, было ожидаемым. И поэтому, скорее всего, оно не окажет на котировки нефти сильного давления. Следующая министерская встреча назначена на 1 сентября.

Пока российская валюта немного слабеет в июле, торгуясь в паре к доллару в диапазоне 74,0-74,77 рубля. Дальнейшие перспективы ее курса будут зависеть как от изменений на глобальных валютных рынках (усиления или ослабления инфляции, решений центральных банков, курса доллара, цены на нефть), так и от внутрироссийской повестки. В пятницу состоится заседание правления ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается, что она будет повышена на 0,75 или 1 процент. Такое решение может помочь укреплению рубля.

Кроме того, на этой неделе начинается период уплаты налогов экспортерами. Это увеличит спрос на рубли и поможет его укреплению. Учитывая некоторую нервозность на рынках, сильного укрепления рубля ждать не стоит. Но окрепнуть до 73,4 за доллар и 87,5 за евро к концу недели он вполне может.

В целом ситуация на глобальном валютном рынке остается неопределенной. Скорее всего, такой она сохранится до конца июля. Потом начнут поступать новые данные по инфляции в США и станет понятно, как развивается эпидемическая ситуация в Великобритании и других странах.