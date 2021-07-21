Дефицита гречки в России нет

Запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита крупы нет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что правительство второй год пристально следит за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Чтобы не допустить дефицит и стабилизировать цены на гречку, принято решение о временном запрете экспорта с 5 июня до 31 августа 2021 года.

Как ранее поясняли эксперты рынка, на внутреннем рынке гречка стала дорожать на фоне роста мировых цен и активного экспорта крупы. Между тем, Минсельхоз не раз отмечал, что объемов гречихи в стране сейчас достаточно, чтобы удовлетворить потребительский спрос. По подсчетам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. При этом потребление гречки в России оценивается на уровне 400 тыс. тонн.