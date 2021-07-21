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Рубрика: В мире

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Текст: Юрий Когалов
Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не терять веру в Европу. Как рассказали в МИД РФ, послание российскому лидеру было передано через посла РФ в Альпийской республике.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

"Страны Европы и Россия - близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче", - отметил подросток. По его словам, "в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней". Как отметили в МИД, главный посыл обращения юного австрийца - "пожалуйста, не теряйте веру в Европу".

Фото: AFP/William WEST
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На Смоленской площади выразили благодарность за столь интересное письмо. "Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса", - отметили в МИД РФ.

По просьбе Маттиаса ему направили фото президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве, которые помогут расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык, отмечается на странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

В мире Европа Австрия Правительство МИД

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