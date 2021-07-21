Диана Гурцкая уже стала талисманом "Славянского базара в Витебске"

Диана Гурцкая - один из завсегдатаев и талисманов "Славянского базара в Витебске". Она впервые приехала на фестиваль в 1999 году. В прошлом году, несмотря на пандемию, участвовала и в его открытии, и в закрытии. А в этот раз выходила на сцену Летнего амфитеатра 17 июля, чтобы спеть свои лучшие песни - и получить из рук Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева Почетный диплом Постоянного Комитета.

Диана Гурцкая: Моменты, когда у меня новая песня, а я стою у микрофона, готовая ее спеть, - самые волшебные в моей жизни. Роман Щербенков

Диана, публика "Славянского базара" вас любит и всегда ждет…

Диана Гурцкая: …А я радуюсь всякой возможности выйти к белорусской публике, доброжелательной и щедрой на эмоции. Я впервые приехала сюда, когда мои песни только-только начали "раскручиваться" по эфиру, и у меня даже в мыслях не было отказаться от приглашения: всякий конкурс - а в те годы это был конкурсный фестиваль - для молодого певца опыт, школа, закалка. Я поехала и разделила третье место с польской певицей Касей Станкевич. А сейчас я просто рада быть частью этого праздника.

Чтобы приехать на него, вы все же смогли выделить несколько дней в своем плотном графике.

Диана Гурцкая: Такие фестивали для меня - один из источников энергии. За несколько дней до "Славянского базара" я приехала с санкт-петербургских "Белых ночей", встретила там массу старых знакомых, с которыми из-за пандемии мы сто лет не виделись, познакомилась с новыми людьми… Я люблю общаться, люди - главный объект моей активности, это же здорово, когда артист интересен людям.

А что для вас сегодня важнее: быть артистом или руководителем московского Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой? Что для вас работа, а что творчество?

Диана Гурцкая: Знаете, я свою жизнь так не разделяю. Вот у меня было совещание в центре, потом совещание по ВКС. Из центра я мчусь на "круглый стол" в Общественную палату, там важное для нас слушание… В День семьи, любви и верности в нашем центре - мы с ребятами там занимаемся вокалом, танцами, театральным мастерством, прикладным творчеством - прошел концерт в онлайн-формате, пели и читали стихи мои воспитанники, пела я, люди были счастливы - и я с ними, конечно. Мне кажется, все, что я делаю, - важно, все нужно! Жаль, не хватило времени поблагодарить педагогов и режиссеров, которые помогли мне сделать концерт.

А как же музыка, новые песни?

Диана Гурцкая: Вы знаете, моменты, когда у меня новая песня, а я стою у микрофона, готовая ее спеть, - самые волшебные в моей жизни. Высказываться через музыку - лучше этого нет ничего.

В прошлом году у вас вышел новый альбом - "Время".

Диана Гурцкая: Песенный материал для него я, как и всегда для всех своих альбомов, выбирала и отслушивала сама, на чужие мнения не ориентируясь. Я всегда должна чувствовать, что песня - моя, потому что не все песни могут звучать от моего имени, а только те, в которые я буду готова вложить душу. Как я вложила ее в "Ты здесь", в "Тебя теряю"… На сей раз материала набралось очень много - мне посчастливилось поработать с замечательными композиторами Славой Бодолика, Владимиром Адаричевым… Артем Орлов написал для альбома замечательный, настоящий хит "Когда мы вместе". Лирический и позитивный одновременно.

Позитив в прошлом году был очень востребован.

Диана Гурцкая: Да, все были угнетены, никто не знал, что впереди. А мы решили в это время доделать альбом, выпустить клип на песню "Подруги": надо было согреть людей, дать надежду, что мы сильные, что мы справимся.

А почему у диска такое название?

Диана Гурцкая: А просто у нас всегда должно быть время на то, чтобы беречь друг друга, время любить, жить, творить и… парить. Время иной раз так летит, что не успеваем оглянуться, а вдруг может и остановиться.

Я радуюсь всякой возможности выйти к белорусской публике, доброжелательной и щедрой на эмоции

Вашу семью ведь задел ковид…

Диана Гурцкая: Вы знаете, я защищалась как только могла! Надевала маску, всюду носила перчатки - хотя очень этого не люблю, мне ведь важны тактильные ощущения. Но заразилась - наверное, от нашей помощницы по хозяйству, у нее было очень тяжелое течение. Меня поддерживали и врачи, и друзья, давали рекомендации… Переболела легко, а мой муж Петр попал в больницу. Но теперь все позади, он вакцинировался, и я обязательно буду, в августе. Я же общаюсь, работаю с детьми. Я не могу себя тут ограничивать.

А как дела у сына, Константина Кучеренко, которому недавно исполнилось 14?

Диана Гурцкая: Он закончил 8-й класс гимназии, музыкальную школу по фортепьяно, а потом сам решил идти в музыкальную школу при Гнесинке! Стал готовиться в режиме 24х7, на вступительном все сыграл как надо - и поступил! И теперь его там ждет колоссальная работа, надо будет с головой окунаться в учебу, нельзя ни дня пропускать. Так что теперь занимаемся с ним, иногда даже онлайн. Ему нравятся Рихтер и Мацуев, любимая вещь - "Пещера горного короля" Грига. Хочет разучить…

В прошлом году вы сами, выпускница Гнесинки, ИСИ, магистратуры факультета искусств МГУ, снова взялись за учебу, став аспиранткой Московского государственного гуманитарно-экономического университета...

Диана Гурцкая: Я люблю учиться. А еще вдруг, к сорока годам, выяснилось, что мне интересна работа психолога! В моем случае это связано, конечно, с проблемами психологической реабилитации, которые мне понятны, как человеку с инвалидностью. У меня накоплен большой материал, собраны лучшие практики со всего мира. Нужно это все систематизировать в исследовательскую работу. А для этого, конечно же, нужны знания. И я учусь - дистанционно, совмещаю учебу с работой.